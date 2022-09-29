В Волгограде суд обязал чиновников признать аварийной новостройку с «живыми» стенами

Кировский районный суд Волгограда обязал администрацию решить вопрос об аварийности новостройки – девятиэтажного дома №101 по ул. Кирова. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, при проведении обследования многоэтажки были установлены повреждения конструктивных элементов дома, которые могут привести к снижению прочности и устойчивости здания и создать угрозу жизни проживающих здесь людей. Данные обстоятельства, подчеркнули в ведомстве, являются основанием для признания девятиэтажки аварийной и подлежащей сносу или реконструкции.

В администрацию Кировского района было направлено заключение о техническом состоянии дома, однако районные чиновники его не рассмотрели и вернули в госжилинспекцию.

Тогда орган исполнительной власти обратился в суд с требованием обязать районную администрацию решить вопрос об аварийности высотки. На днях Кировский районный суд признал незаконными действия чиновников и обязал их принять решение в отношении данного дома.





Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о критической ситуации, в которой оказались жители дома №101 по ул. Кирова.

Несмотря на внешний благополучный вид недавно введенного в эксплуатацию дома, которому нет еще и пяти лет, жить в нем, признавались волгоградцы, страшно. Так, в квартирах лопаются стеклопакеты, в ванных комнатах – плитка, также на стенах и потолках появились трещины и отваливается штукатурка. Одна из жительниц дома самостоятельно установила маячки в своей квартире и через некоторое время пришла к ужасающему выводу – стены в ее жилье двигались.

Причиной этих дефектов стало разрушение швов, которые соединяли первый подъезд со вторым. Процессы разрушения были такими быстрыми, что люди боялись, что одна секция дома просто в один ужасный момент отсоединится от остальной части дома и рухнет. Швы закрыли в металлический панцирь, однако дом продолжал трещать.





Комитет строительства Волгоградской области в 2020 году заказал инженерно-геодезические изыскания с целью определения степени деформации многоквартирного дома. Результаты экспертизы подтвердили, что в здании идут разрушительные процессы.

Между тем, по сведениям волгоградцев, около тридцати лет назад на этом месте уже собирались строить жилой дом – вырыли котлован и забили сваи. Но потом от этой идеи отказались из-за рядом протекающих грунтовых вод и близкого расстояния от оврага. Впрочем, это не помешало компании «Винсон Строй» через много лет возвести здесь трехсекционную девятиэтажку и благополучно продать здесь квартиры.