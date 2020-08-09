Расследования

«По ночам слышен треск»: в Волгограде могут признать аварийной новостройку

Расследования 09.08.2020 16:11
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09.08.2020 16:11


Недавно сданная в эксплуатацию девятиэтажка на ул. Кирова, 101 в Кировском районе Волгограда, несмотря на юный возраст, может пополнить ряды аварийных домов. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы дома, когда в 2017 году они покупали квартиры в этом доме, даже представить себе не могли, что столкнутся с проблемами, которые обычно настигают уже давно пожившие здания. Только потом волгоградцы узнали тяжелую историю жизни этой относительно молодой многоэтажки, которая началась много-много лет назад. 

«Около тридцати лет назад на этом месте вырыли котлован, вбили сваи, собирались строить дом. Но потом стройку бросили. По слухам, из-за близко проходящих грунтовых вод, а наш дом стоит на краю оврага, пошли какие-то нехорошие процессы в почве и из соображений безопасности решили отказаться от этой затеи», - рассказывают жильцы. Однако спустя много лет компания «Винсон Строй» "положила глаз" на этот участок. И решила построить здесь трехсекционную девятиэтажку. 

К давным-давно вбитым сваям добавили новых. И через некоторое время здесь вырос новый дом, который благополучно заселили. Но через некоторое время жильцы первого подъезда стали испытывать дискомфорт и тревогу в связи с появлением трещин на стенах, от которых даже трескалась плитка в ванных. Одна из жительниц дома, в прошлом строитель,  установила на лоджии «маячки» и через некоторое время убедилась, что стены в ее квартире двигаются. «Я живу одна и было страшно, когда по ночам я стала слышать подозрительные звуки. Потом поняла, что это треск. Как будто стены «ходят»», - рассказывает она. 

Кроме того, ни с того, ни с сего во многих квартирах первого подъезда стали трескаться стекла. Люди были вынуждены в массовом порядке заменить стеклопакеты, однако трещины продолжали появляться. Потом выяснилось, что все это стало последствиями разрушения швов, которые соединяли первый подъезд со вторым. «Это невозможно увидеть, но комиссия, которая к нам приезжала, сообщила, что часть дома стала как бы заваливаться на дорогу», - рассказывают люди. Волгоградец Иван тоже оказался среди тех, в чьих квартирах появились трещины. Но больше всего его беспокоит несущее перекрытие между коридором и комнатой, на котором появились трещины. Чтобы заделать ее, пришлось содрать уже положенную штукатурку, теперь семья живет в обстановке ремонта, который, как признался Иван, он уже побаивается делать. «У соседей тоже проблемы, боюсь, возьмусь за инструмент, у них все посыпется, а обвинят меня». – признался он. Впрочем, комиссия, которая также побывала у него в гостях, успокоила волгоградца, мол, не переживайте, ничего не рухнет. Но спокойнее от этого на душе у новосела не стало. 

Между тем, по словам жильцов, не так давно дом обследовали на предмет безопасности, заделали расходящийся шов в месте примыкания секции первого и второго подъездов, спрятав его под металлический футляр,  и признали, что жить в нем можно. С этим не согласились далеко не все обитатели несчастливой девятиэтажки. Как стало известно, накануне комитет строительства Волгоградской области разместил на сайте госзаказов  извещение о поиске подрядчика для  производства инженерно-геодезических изысканий с целью определения величин деформации многоквартирного дома. На эти цели бюджет региона выделил почти 900 тысяч рублей. 
Экспертам предстоит выяснить причину сложившейся ситуации, в частности, «установить соответствие или несоответствие природных условий, заложенных в проектной документации, фактическим, включая расчеты устойчивости прилегающих откосов с учетом длительной прочности грунтов». А также провести «локальный мониторинг компонентов окружающей среды, включая высокоточные инструментальные наблюдения за деформациями жилого дома с установкой 3 глубинных реперов». От исполнителя жду отчета об определении величин деформации здания для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации жилого дома или о необходимости проведения его капитального ремонта. Мониторинг будет осуществляться в течение года. А значит, все это время люди будут жить в тревоге и страхе за свою жизнь. 

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