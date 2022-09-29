В Волгограде конфликт на дороге привел к стрельбе и задержанию

Происшествия 29.09.2022 10:59
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29.09.2022 10:59
За угрозу убийством в Волгограде задержан 49-летний мужчина. Как сообщили в городском УМВД, сообщение о дорожном конфликте поступило в отдел полиции Краснооктябрьского района накануне вечером от 40-летнего водителя «Газели».
- Со слов заявителя, неизвестный мужчина перегородил ему дорогу, когда он остановился на светофоре на своем автомобиле «Газель» и, угрожая предметом, похожим на пистолет, стал угрожать ему убийством, - рассказали в полиции.
Мужчина запомнил номер иномарки и сообщил полицейским. Злоумышленника установили и задержали. 49-летний мужчина рассказал, почему угрожал водителю грузовика. С его слов, он ехал на автомобиле «Mitsubishi », которым управляла его супруга. Мужчине показалось, что проезжающий мимо них водитель «Газели» крикнул в адрес его жены оскорбления.
- Догнав остановившегося на светофоре обидчика, он вышел из авто, достал аэрозольный пистолет, и направив в его сторону, стал угрожать убийством. Для подтверждения своих намерений, он произвел выстрел в сторону лобового стекла транспортного средства, - сообщили в УМВД Волгограда.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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