Волгоградские следователи раскрыли зверское убийство 81-летней пенсионерки





Двое жителей Суровикинского района задержаны по подозрению в зверском убийстве 81-летней пенсионерки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, несколько дней назад в ходе тушения горящего дома в хуторе Верхнечирский было обнаружено тело пожилой хозяйки. Следователи установили, что женщина скончалась не при пожаре, а от ножевых ран.

В ходе расследования убийства удалось установить подозреваемых – двоих 25-летних местных жителей. 21 сентября 2022 года приятели, распивая спиртные напитки, решили проникнуть в жилище 81-летней пенсионерки, чтобы похитить ценные вещи. При этом выбор злоумышленников пал именно на домовладение пожилой женщины в связи с тем, что они понимали, что пенсионерка не сможет дать им отпор и оказать какое-либо сопротивление.

Проникнув в дом, один из подозреваемых положил на лицо потерпевшей подушку и стал душить, а другой, взяв нож, нанес ей несколько ударов в область шеи. Женщина скончалась на месте происшествия.

После убийства злоумышленники обыскали все комнаты и обнаружили 2 тысячи рублей, а также планшетный компьютер. Всю кровавую добычу они забрали с собой и подожгли дом, надеясь, что заметут следы своего преступления.

В настоящее время следователями СКР с участием подозреваемых проводится комплекс следственных действий. По ходатайству следственного органа в отношении фигурантов судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

