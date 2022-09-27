Специалисты ИТ, связи и медиа получат бронь от частичной мобилизации

Минцифры опубликовало список специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации — их 195. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал федерального ведомства, в список попали не только IT-структуры, но и: «Журналистика», «Дизайн», «Торговое дело», «Звукорежиссура», «Социология», «Психология», «Лингвистика», а также публичная политика, социология, прикладная математика, физика, химия, реклама, связи с общественностью, государственное и муниципальное управление и т.д.

Посмотреть весь список можно здесь. В перечень входят специальности, утвержденные актуальными приказами Минобрнауки от 2013 года, а также специальности, по которым обучались ранее.

С сегодняшнего дня на Госуслугах запустится приложение для сбора сведений о сотрудниках IT-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться в рамках частичной мобилизации.

Это касается только аккредитованных организаций и работников с высшим образованием, причем оно должно быть профильным. Среднее специальное не подойдёт. Сотрудник должен заполнить заявление и форму с сайта, подписать всё у руководства компаний и загрузить файлы на Госуслуги.

В Минцифры РФ пояснили, что отсрочка от частичной мобилизации указанных специалистов позволит: