Спорт

Волгоградский «Ротор» вернул лидерство после победы над «Динамо Ставрополь» — 3:1

Спорт 25.09.2022 19:30
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25.09.2022 19:30


Волгоградский «Ротор» в домашнем матче 10-го тура обыграл «Динамо Ставрополь» — 3:1. Игра прошла на «Волгоград Арене» в присутствии 10327 болельщиков, сообщает ИА «Высота 102». Это меньше, чем было на последних поединках в Волгограде — возможно, подвела погода.

Начало встречи протекало в спокойном режиме для обеих команд. Лишь к середине первого тайма зрители смогли увидеть первые опасные моменты в игре. На 25-й минуте Артём Максименко пробил головой по воротам гостей, однако голкипер оказался на месте и ликвидировал потенциальную угрозу пропущенного гола.

Буквально через пару минут у Максименко появился аналогичный шанс отличиться. Однако в этот раз после удара головой от Артёма игровой снаряд разминулся рядом со штангой. И на 30-й минуте всё тот же футболист хозяев имел возможность выйти один на один с вратарём «Динамо», но Максименко догнал защитник ставропольцев и в рамках правил оказал сопротивление Артёму, не позволив  тому создать по-настоящему острый момент после его забега.

Под занавес первой половины игры голкипер «Ротора» Никита Кокарев не смог зафиксировать мяч после подачи футболиста соперника и в результате неудачного «подарка» игровой снаряд оказался в ногах у другого игрока «Динамо». Тот успешно воспользовался хорошим  шансом открыть счёт в матче и отправил мяч в сетку ворот.

В начале вторых 45-минут волгоградцы остались в большинстве после удаления футболиста в составе гостей. И, конечно же, «Ротор» приложил все усилия, чтобы использовать своё численное преимущество и одержать волевую победу по итогу этой встречи.

На 61-й минуте форвард хозяев Андрей Козлов получил возможность пробить с близкого расстояния, тем не менее мяч в створ ворот чуть-чуть не попал. Но сине-голубые продолжили оказывать давление на оборону «Динамо» и вскоре это принесло результат. На 65-й минуте вышедшие на замену Илья Сафронов и Кирилл Родионов организовали важный гол для волгоградской команды.

Первый футболист выполнил голевую передачу на второго. Родионов убрал на замахе своего опонента и отправил мяч в дальний угол. Вскоре последовал и второй забитый мяч. На 74-й минуте Ризван Ахмедханов исполнил навесную подачу на Сергея Обивалина, который успешно её замкнул и вывел свою команду вперёд.

Окончательный счёт в поединке установил нападающий волгоградцев Ризван Умаров и тотголовой отправил мяч в ворота «Динамо». Стоит отметить, что при этом Умаров получил травму, столкнувшись с голкипером гостей, и был почти сразу же заменён.

Под конец матча Илья Сафронов и Артём Максименко могли забить по ещё одному голу для своей команды. Но в первом случае после удара Сафронова мяч пролетел выше ворот. А во втором Максименко попал в перекладину.

Итак, после 10-го тура «Ротор» улучшил свои позиции и вернулся на первое место по дополнительным показателям в турнирной таблице, которое он сейчас делит с прямым конкурентом  за победу во второй лиге — с «Чайкой» из Песчанокопска. У обоих коллективов по 23 набранных балла.

Иван Тюгаев

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