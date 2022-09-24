Политика 24.09.2022 16:55
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24.09.2022 16:55
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений и поправок в уголовный кодекс, касающихся ужесточения наказания во время прохождения военной службы в период мобилизации, военного положения, военного времени, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Речь идет о таких преступлениях, дезертирство, добровольная сдача в плен, отказ от участия в военных действиях, а также срыв оборонзаказа и уничтожение военного имущества.
Напомним, 20 сентября депутаты Госдумы РФ одобрили эти поправки во втором и третьем чтениях.
Итак, за какие преступления предусмотрено ужесточение ответственности?
В соответствии с законом, «неисполнение подчиненным приказа начальника… в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет, а в случае наступления тяжких последствий — до 10 лет.
Усилена ответственность за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Санкция предусматривает от пяти до 10 лет колонии.
За дезертирство в период мобилизации, военное время или в условиях вооруженного конфликта сроки увеличены до 15 лет. Уклонисты от воинской службы, симулирующие болезнь, могут получить до 10 лет колонии.
Ужесточено наказание за нарушения правил несения пограничной и караульной службы, умышленное повреждение или уничтожение военного имущества. Санкция предполагает до 10 лишения свободы.
За уничтожение военного имущества в военное время по неосторожности предусматривается наказание до пяти лет колонии. Добровольная сдача в плен (при отсутствии признаков госизмены) - лишение свободы на срок от трех до 10 лет.
При этом военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.
За мародерство в условиях военного времени - до шести лет колонии. Максимальная санкция за то же преступление, если оно совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством, а также, если ущерб был нанесен в особо крупном размере, предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Максимальный срок лишения свободы за срыв оборонзаказа - до 10 лет колонии.
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