Федеральные новости

ГД приняла поправки в УК РФ за преступления в период мобилизации

Федеральные новости 20.09.2022 14:09
0
20.09.2022 14:09


Депутаты Государственной Думы сегодня, 20 сентября, приняли во втором и третьем чтениях поправки в УК РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное заявление пресс-службы нижней палаты российского парламента, речь идет об усилении ответственности за преступления против военной службы.

— В соответствии с документом, «неисполнение подчиненным приказа начальника… в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет, а в случае наступления тяжких последствий — до 10 лет, — цитирует информагентство заявление пресс-службы.

Уточняется, что будет усилена ответственность за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Санкция предусматривает от пяти до 10 лет колонии. 

За дезертирство в период мобилизации, военное время или в условиях вооруженного конфликта предлагают давать сроки вплоть до 15 лет. Уклонисты от воинской службы, симулирующие болезнь могут получить до 10 лет колонии. 

— Также предлагается увеличить наказание за нарушения правил несения пограничной и караульной службы, умышленное повреждение или уничтожение военного имущества. Санкция предполагает до 10 лишения свободы, — поясняется в сообщении пресс-службы ГД РФ.

За уничтожение военного имущества в военное время по неосторожности предусматривается наказание до пяти лет колонии. Добровольная сдача в плен (при отсутствии признаков госизмены) предполагает лишение свободы на срок от трех до 10 лет. 

— В документе отмечается, что «военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений», — сообщает ИА «Высота 102», ссылаясь на пресс-службу Госдумы. 

За мародерство в условиях военного времени предлагают давать до шести лет колонии. Максимальная санкция за то же преступление, если оно совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством, а также, если ущерб был нанесен в особо крупном размере, предусматривает до 15 лет лишения свободы. 

Сообщается, что одновременно вводится уголовная ответственность за срыв государственного оборонного заказа. Максимальный срок лишения свободы составит от восьми до 10 лет колонии.  

Авторами поправок выступили депутаты от всех фракций. В их числе, как сообщается на официальном ресурсе ГД РФ, председатели комитетов по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по международным делам Леонид Слуцкий, а также сенаторы РФ.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

Чиновников заставят подготовить бомбоубежища для населения Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
16.09.2022 17:33
Федеральные новости 16.09.2022 17:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.09.2022 16:24
Федеральные новости 13.09.2022 16:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.08.2022 08:24
Федеральные новости 31.08.2022 08:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.08.2022 08:57
Федеральные новости 25.08.2022 08:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.08.2022 15:03
Федеральные новости 15.08.2022 15:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.08.2022 10:33
Федеральные новости 15.08.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.08.2022 17:17
Федеральные новости 09.08.2022 17:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.08.2022 15:02
Федеральные новости 02.08.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.07.2022 14:14
Федеральные новости 31.07.2022 14:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.07.2022 18:19
Федеральные новости 27.07.2022 18:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.07.2022 12:53
Федеральные новости 25.07.2022 12:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.07.2022 22:38
Федеральные новости 22.07.2022 22:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.07.2022 11:24
Федеральные новости 18.07.2022 11:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.07.2022 10:41
Федеральные новости 12.07.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2022 22:06
Федеральные новости 22.06.2022 22:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:13
Организаторы ParkSeason Fest объяснили провал фестиваля в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:07
Две жительницы Волгограда отравились собранными под Москвой грибамиСмотреть фотографии
18:00
Стань частью команды ЛДПР!Смотреть фотографии
17:50
«Их накрыла артиллерия»: на Украине погиб старший сержант из Волгограда Евгений МакеевСмотреть фотографии
16:38
В Волжском мужчина спустя 15 лет признался в двойном убийствеСмотреть фотографии
16:03
МЧС предупредило о бурях и грозах 21 сентября в Волгограде и областиСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде вынесли приговор за инсценировку ДТПСмотреть фотографии
15:39
Трое депутатов ГД последовали примеру волгоградского губернатораСмотреть фотографии
15:13
Старейшую швейную фабрику продают в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:29
В Волжском лже-гадалка купила автомобиль на деньги обманутых клиентовСмотреть фотографии
14:09
ГД приняла поправки в УК РФ за преступления в период мобилизацииСмотреть фотографии
13:48
Задержанного за смертельное ДТП волгоградского депутата готовы исключить из фракции ЕРСмотреть фотографии
12:50
В Волжском простились с бывшим замглавы администрации областиСмотреть фотографии
12:15
Число самозанятых в Волгоградской области достигло 76 тысячСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом браконьер выловил сетью 93 чехониСмотреть фотографии
11:31
Пять кинотеатров в одном доме — Wink представляет акцию «5-в-1»Смотреть фотографии
11:30
В ДТП с мусоровозом легковушку разорвало пополам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Андрей Бочаров перечислил в фонд СВО свою месячную зарплатуСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде залатали прохудившийся магистральный трубопроводСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде отменили аукцион на перевозки маршруткой №46сСмотреть фотографии
10:22
Мошенник обокрал врача-педиатра из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:20
Пособника ИГИЛ* из Волгограда отправили в колонию на 9 летСмотреть фотографии
10:14
«Это все студенты»: в самом дорогом парке Котово испарилась построенная на деньги нацпроекта баскетбольная площадкаСмотреть фотографии
10:06
Памятник морякам-североморцам в Волгограде приведут в порядок впервые за 45 летСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде похоронили погибшего на Украине майора Илью ДроковаСмотреть фотографии
09:13
Не работают школа и детсад: крупную коммунальную аварию устраняют в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
08:41
Семь лет развития: в микрорайоне «Долина» отметили День рожденияСмотреть фотографии
08:37
«Покупайте за свои?»: волгоградка пожаловалась на проблемы с получением бесплатных лекарствСмотреть фотографии
07:56
У пассажиров поезда «Ташкент-Волгоград» отобрали платья и подшипникиСмотреть фотографии
20:51
После публикаций в СМИ власти Камышина возьмутся за воинские захороненияСмотреть фотографии
 