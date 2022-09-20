ГД приняла поправки в УК РФ за преступления в период мобилизации

Депутаты Государственной Думы сегодня, 20 сентября, приняли во втором и третьем чтениях поправки в УК РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное заявление пресс-службы нижней палаты российского парламента, речь идет об усилении ответственности за преступления против военной службы.

— В соответствии с документом, «неисполнение подчиненным приказа начальника… в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет, а в случае наступления тяжких последствий — до 10 лет, — цитирует информагентство заявление пресс-службы.

Уточняется, что будет усилена ответственность за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Санкция предусматривает от пяти до 10 лет колонии.

За дезертирство в период мобилизации, военное время или в условиях вооруженного конфликта предлагают давать сроки вплоть до 15 лет. Уклонисты от воинской службы, симулирующие болезнь могут получить до 10 лет колонии.

— Также предлагается увеличить наказание за нарушения правил несения пограничной и караульной службы, умышленное повреждение или уничтожение военного имущества. Санкция предполагает до 10 лишения свободы, — поясняется в сообщении пресс-службы ГД РФ.

За уничтожение военного имущества в военное время по неосторожности предусматривается наказание до пяти лет колонии. Добровольная сдача в плен (при отсутствии признаков госизмены) предполагает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

— В документе отмечается, что «военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений», — сообщает ИА «Высота 102», ссылаясь на пресс-службу Госдумы.

За мародерство в условиях военного времени предлагают давать до шести лет колонии. Максимальная санкция за то же преступление, если оно совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством, а также, если ущерб был нанесен в особо крупном размере, предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сообщается, что одновременно вводится уголовная ответственность за срыв государственного оборонного заказа. Максимальный срок лишения свободы составит от восьми до 10 лет колонии.

Авторами поправок выступили депутаты от всех фракций. В их числе, как сообщается на официальном ресурсе ГД РФ, председатели комитетов по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по международным делам Леонид Слуцкий, а также сенаторы РФ.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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