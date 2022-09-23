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«Что панихиду бить? Я своему руководству доверяю»: волгоградские офицеры съезжаются к военкоматам

Общество 23.09.2022 12:31
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23.09.2022 12:31


Утром 23 сентября в комиссариаты на территории Волгограда продолжают прибывать резервисты, получившие повестки и имеющие мобилизационные предписания. Журналисты ИА «Высота 102» пообщались с волгоградцами.  

Первые, кто встретился нам на пороге военного комиссариата в Краснооктябрьском районе, – двое офицеров. 

Мы явились, у нас взяли военники, через полчаса сверили данные. Брату моему сказали: «Дивизия пока только формируется. Жди звонка». Мне сказали, что в моих услугах не нуждаются, и я могу ехать и спокойно заниматься своими делами. Мол, если понадоблюсь, мне позвонят, – говорит старший лейтенант. – Мы с братом служили в начале 2000-х годов. Боевого опыта нет. 


Мужчины раскрывают военные билеты и показывают воинские специальности – годны к службе в танковых и мотострелковых войсках.

Вчера отсюда два  автобуса отходили вечером, – говорят волгоградцы между делом. – Оба были забиты полностью.  

Один из резервистов признается: о частичной мобилизации узнал только вчера. 

Я живу в области и работаю на полях, – говорит мужчина. – Со связью там плохо. Как только узнал о мобилизации, сам позвонил в комиссариат. 


Другой с улыбкой перебивает: 

Я явился по мобпредписанию сегодня, а мне сказали: спасибо, что приехали, но ждите повестку. Я-то не был здесь лет 16. Ну они хоть увидели, что у меня руки и ноги на месте.


В Советском районе возле комиссариата с утра дежурит пустующий автобус. На входе – человек 10 в возрасте от 30 до 50 лет. 

Я служил в 2017-2018 годах в инженерно-саперных войсках, боевого опыта нет, – рассказывает ефрейтор, представившийся Максимом. – Накануне по почте заказным письмом мне вручили повестку. Не знаю, дадут ли отсрочку: у меня скоро свадьба, девушке скоро рожать. 


Другой наш собеседник, явившийся по повестке, отслужил в армии 10 лет назад.

Объявили, сам пошел, – говорит волгоградец и на вопрос, что думает о происходящем, коротко отвечает: «А что тут думать? Делать надо. Что панихиду бить? Я своему руководству доверяю. Мы должны были час назад уехать, но здесь, в комиссариате, сами не знают ничего.  


По сведениям волгоградцев, прибывших сегодня к комиссариатам, на протяжении ближайшего месяца им предстоит военная подготовка. 

Говорят, что на Прудбое месяц будут проходить учения, а уже потом будут решать, кого и куда отправят, – делятся скромной информацией мужчины. 

Напомним, что накануне Министерство обороны РФ выступило с разъяснениями по частичной мобилизации. Так, приоритетными критериями отбора граждан при призыве на сегодня являются военно-учетные специальности, а не воинские звания.  Вместе с тем будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского  составов. 

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