Утром 23 сентября в комиссариаты на территории Волгограда продолжают прибывать резервисты, получившие повестки и имеющие мобилизационные предписания. Журналисты ИА «Высота 102» пообщались с волгоградцами.

Первые, кто встретился нам на пороге военного комиссариата в Краснооктябрьском районе, – двое офицеров.

– Мы явились, у нас взяли военники, через полчаса сверили данные. Брату моему сказали: «Дивизия пока только формируется. Жди звонка». Мне сказали, что в моих услугах не нуждаются, и я могу ехать и спокойно заниматься своими делами. Мол, если понадоблюсь, мне позвонят, – говорит старший лейтенант. – Мы с братом служили в начале 2000-х годов. Боевого опыта нет.





Мужчины раскрывают военные билеты и показывают воинские специальности – годны к службе в танковых и мотострелковых войсках.

– Вчера отсюда два автобуса отходили вечером, – говорят волгоградцы между делом. – Оба были забиты полностью.

Один из резервистов признается: о частичной мобилизации узнал только вчера.

– Я живу в области и работаю на полях, – говорит мужчина. – Со связью там плохо. Как только узнал о мобилизации, сам позвонил в комиссариат.





Другой с улыбкой перебивает:

– Я явился по мобпредписанию сегодня, а мне сказали: спасибо, что приехали, но ждите повестку. Я-то не был здесь лет 16. Ну они хоть увидели, что у меня руки и ноги на месте.





В Советском районе возле комиссариата с утра дежурит пустующий автобус. На входе – человек 10 в возрасте от 30 до 50 лет.

– Я служил в 2017-2018 годах в инженерно-саперных войсках, боевого опыта нет, – рассказывает ефрейтор, представившийся Максимом. – Накануне по почте заказным письмом мне вручили повестку. Не знаю, дадут ли отсрочку: у меня скоро свадьба, девушке скоро рожать.





Другой наш собеседник, явившийся по повестке, отслужил в армии 10 лет назад.

– Объявили, сам пошел, – говорит волгоградец и на вопрос, что думает о происходящем, коротко отвечает: «А что тут думать? Делать надо. Что панихиду бить? Я своему руководству доверяю. Мы должны были час назад уехать, но здесь, в комиссариате, сами не знают ничего.





По сведениям волгоградцев, прибывших сегодня к комиссариатам, на протяжении ближайшего месяца им предстоит военная подготовка.

– Говорят, что на Прудбое месяц будут проходить учения, а уже потом будут решать, кого и куда отправят, – делятся скромной информацией мужчины.

Напомним, что накануне Министерство обороны РФ выступило с разъяснениями по частичной мобилизации. Так, приоритетными критериями отбора граждан при призыве на сегодня являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. Вместе с тем будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.