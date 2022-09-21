Политика

Вячеслав Володин одобрил участие депутатов Госдумы в СВО

Политика 21.09.2022 13:16
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21.09.2022 13:16


Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сегодня, 21 сентября, после заявления президента Владимира Путина о начале частичной мобилизации сообщил депутатам о том, что приветствует их участие в СВО при наличии у них желания и военного опыта. 

Надо принимать решения. Давайте соберем тех, кто имеет опыт и хотел бы принимать участие. Мы будем только поддерживать. У нас с вами должна быть позиция и мы ее с вами должны реализовать. Я знаю коллег, которые писали заявления. До сегодняшнего дня мы отправляли коллег в Министерство обороны и говорили - если вас востребуют, вы можете принимать участие в специальной военной операции. Сегодня, когда речь идет о частичной мобилизации, если есть личное желание, если вы обладаете необходимыми военными навыками и знаниями, будем поддерживать, – сказал Володин, обращаясь к депутатскому корпусу.  

Напомним, что президент Владимир Путин также заявил 21 сентября, что Россия поддержит любое решение, которое примут жители ЛНР и ДНР по итогам предстоящих референдумов. 

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву в рамках частичной мобилизации в России подлежат порядка 300 000 человек. 

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