Происшествия

Под Волгоградом в многоходовом ДТП со шлаком пострадала женщина

Происшествия 21.09.2022 11:08
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21.09.2022 11:08



Нестандартное дорожное происшествие, в  котором пострадала 40-летняя водитель иномарки, произошло в городе Волжский.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в происшествии участвовали еще два «КамАЗа», один из которых перевозил шлак.
По предварительной информации, 32-летний водитель грузовика, наполненного шлаком, напротив дома №54В по улице Александрова при повороте попал колесом в яму, в результате из «КамАЗа» на проезжую часть высыпался груз.
Другой «КамАЗ», который следовал за первым грузовиком, совершил наезд на высыпавшийся на дорогу шлак из-за чего у него взорвалось внутреннее левое колесо тягача. Этим взрывом сыпучий груз отбросило на автомобиль «Nissan Note», который проезжал по улице Аграрной. В результате пострадала водитель иномарки. Женщину доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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