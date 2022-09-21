Под Волгоградом в многоходовом ДТП со шлаком пострадала женщина









Нестандартное дорожное происшествие, в котором пострадала 40-летняя водитель иномарки, произошло в городе Волжский.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в происшествии участвовали еще два «КамАЗа», один из которых перевозил шлак.

По предварительной информации, 32-летний водитель грузовика, наполненного шлаком, напротив дома №54В по улице Александрова при повороте попал колесом в яму, в результате из «КамАЗа» на проезжую часть высыпался груз.

Другой «КамАЗ», который следовал за первым грузовиком, совершил наезд на высыпавшийся на дорогу шлак из-за чего у него взорвалось внутреннее левое колесо тягача. Этим взрывом сыпучий груз отбросило на автомобиль «Nissan Note», который проезжал по улице Аграрной. В результате пострадала водитель иномарки. Женщину доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



