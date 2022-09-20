Мошенник обокрал врача-педиатра из Волгограда

Происшествия 20.09.2022 10:22
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20.09.2022 10:22
Около 300 тысяч рублей лишился 38-летний врач-педиатр из Волгограда, поверив позвонившему ему мошеннику.
Как сообщили в УМВД Волгограда, на сотовый телефон врача позвонил злоумышленник, который представился сотрудником компании-оператора его мобильной связи.
Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются подключиться номеру абонента для доступа в мобильный банк. А чтобы это предотвратить, по его словам, нужно установить на телефон якобы «безопасное» приложение.
Врач выполнил все указания, после чего злоумышленник смог подключить услугу переадресации поступающих смс-сообщений на другой мобильный телефон, получив тем самым доступ к кодам безопасности от систем дистанционного управления финансами. Затем с банковской карты потерпевшего была списана крупная сумма денег.
Мужчина обратился с заявлением о мошенничестве в Советский райотдел полиции. Афериста ищут.
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