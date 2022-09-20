Происшествия

У пассажиров поезда «Ташкент-Волгоград» отобрали платья и подшипники

Происшествия 20.09.2022 07:56
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20.09.2022 07:56



У пассажиров поездов «Ташкент – Волгоград» изъято 730 незадекларированных единиц одежды и автозапчастей, которые они везли на продажу в России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни, спецоперация была проведена таможенниками и ПУ ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области. 

В результате проверки багажа были обнаружены иностранные товары: платья, платки, детская одежда, отрезы тканей, кухонные приборы и другие товары на сумму более 300 тысяч рублей. Все перевозимые изделия, по словам пассажиров, они приобрели на оптовом рынке в Ташкенте в качестве подарков своим родственникам, знакомым и на продажу на территории РФ, чтобы окупить билет на поезд. Автозапчасти (масляные фильтры, подшипники, рулевые наконечники и др.) пассажир провозил по просьбе знакомого. Нарушители – гражданин России и граждане Республики Узбекистан – утверждали, что не знали о необходимости декларирования товара. 
 


Все товары изъяты Астраханской таможней. Возбуждены3 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Справка. Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары наземным и водным транспортом на сумму не выше 1 000 евро общим весом не более 31 кг до 1 октября 2022 г., с 1 октября 2022 г. – на сумму не выше 500 евро общим весом не более 25 кг. Ввозимые товары должны предназначаться для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

Фото Астраханской таможни

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