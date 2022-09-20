У пассажиров поезда «Ташкент-Волгоград» отобрали платья и подшипники

Происшествия 20.09.2022 07:56
0
20.09.2022 07:56
У пассажиров поездов «Ташкент – Волгоград» изъято 730 незадекларированных единиц одежды и автозапчастей, которые они везли на продажу в России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни, спецоперация была проведена таможенниками и ПУ ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области.
В результате проверки багажа были обнаружены иностранные товары: платья, платки, детская одежда, отрезы тканей, кухонные приборы и другие товары на сумму более 300 тысяч рублей. Все перевозимые изделия, по словам пассажиров, они приобрели на оптовом рынке в Ташкенте в качестве подарков своим родственникам, знакомым и на продажу на территории РФ, чтобы окупить билет на поезд. Автозапчасти (масляные фильтры, подшипники, рулевые наконечники и др.) пассажир провозил по просьбе знакомого. Нарушители – гражданин России и граждане Республики Узбекистан – утверждали, что не знали о необходимости декларирования товара.
Все товары изъяты Астраханской таможней. Возбуждены3 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).
Справка. Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары наземным и водным транспортом на сумму не выше 1 000 евро общим весом не более 31 кг до 1 октября 2022 г., с 1 октября 2022 г. – на сумму не выше 500 евро общим весом не более 25 кг. Ввозимые товары должны предназначаться для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Фото Астраханской таможни
Не работают школа и детсад: крупную коммунальную аварию устраняют в Советском районе Волгограда20.09.2022 09:13
Происшествия 20.09.2022 09:13
Приставы арестовали 25 автомобилей на парковке ТРК «Мармелад» в Волгограде19.09.2022 12:32
Происшествия 19.09.2022 12:32
На перевернувшего машину в ДТП в Волжском составили четыре протокола19.09.2022 11:55
Происшествия 19.09.2022 11:55
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего на тротуаре 16-летнюю девочку19.09.2022 11:29
Происшествия 19.09.2022 11:29
Ушел доить коров и не вернулся: в Волгоградской области разбираются в гибели сельчанина19.09.2022 10:16
Происшествия 19.09.2022 10:16
«Скотину спасли не всю»: свиноматки с поросятами сгорели на пожаре в Волгоградской области19.09.2022 10:10
Происшествия 19.09.2022 10:10
Момент столкновения Mercedes и такси в центре Волгограда попал на видео19.09.2022 10:06
Происшествия 19.09.2022 10:06
Центр Волгограда сковали пробки из-за ДТП с такси19.09.2022 08:52
Происшествия 19.09.2022 08:52
Россети восстановили подачу света в многоэтажки Волгограда после повторного ЧП19.09.2022 08:41
Происшествия 19.09.2022 08:41
В лобовом ДТП в Волгоградской области погиб 71-летний водитель18.09.2022 11:31
Происшествия 18.09.2022 11:31
Оторванное в ДТП колесо убило пассажирку иномарки под Волгоградом18.09.2022 11:14
Происшествия 18.09.2022 11:14
В Волжском с помощью «Перехвата» задержали скрывшегося виновника ДТП17.09.2022 10:04
Происшествия 17.09.2022 10:04
На территории «Водоканала» в Котово тушат пожар17.09.2022 07:53
Происшествия 17.09.2022 07:53
Успеть до полуночи: у волгоградцев появился шанс купить билет на ParkSeason Fest со скидкой16.09.2022 18:12
Происшествия 16.09.2022 18:12
Шесть человек пострадали в массовом ДТП на трассе под Волгоградом16.09.2022 10:41
Происшествия 16.09.2022 10:41