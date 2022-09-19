Законодательная инициатива депутатов Волгоградской областной думы о ежегодных выплатах к новому учебному году зарегистрирована в Госдуме РФ и рекомендована к рассмотрению ответственным секретарем Совета законодателей в срок до 25 октября. Однако, сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы оказались не первыми: с тем же предложением на неделю опередили депутатов Волгоградской области их коллеги из Уфы и Оренбурга.

В Волгоградской областной думе профильный комитет по трубу и соцполитике вынес решение направить проект ФЗ "О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года" 8 сентября текущего года. В Госдуме инициативу волгоградских депутатов зарегистрировали в минувший четверг, 16 сентября. Депутаты Оренбургской области опередили волгоградцев на сем дней – идентичный законопроект поступил в ГД 9 сентября.

Отметим, что все три законодательные инициативы – и волгоградцев, и депутатов Оренбургской области и Республики Башкортостан – абсолютно идентичны. Выплаты в размере 15 000 рублей ежегодно предлагается начислять всем гражданам РФ, воспитывающим детей школьного возраста, по заявлению. Также законопроектом предлагается индексировать выплаты с учетом текущей экономической ситуации.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что волгоградские депутаты от партии ЛДПР ссылаются в пояснительной записке на всероссийские исследования, согласно которым сбор первоклассника в школу обошелся гражданам страны в среднем в 30 тысяч рублей. В непростой экономической ситуации для многих российских семей траты к 1 сентября стали непосильной ношей.

К этому дню законопроект о ежегодных выплатах к 1 сентября, направленный в ГД депутатами Оренбургской области, прошел рассмотрения ответственным секретарем и заместителем председателя Совета законодателей. На 13 сентября было назначено заседание комиссии СЗ, о результатах которого пока неизвестно. Волгоградская инициатива на данный момент не миновала первой стадии.