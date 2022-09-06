Общество

Почитали аналитику: волгоградские депутаты прониклись и решили попросить у Госдумы денег на сборы в школу

Общество 06.09.2022 11:23
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06.09.2022 11:23


Депутаты Волгоградской областной думы планируют направить в Госдуму проект федерального закона, в случае принятия которого семьям, воспитывающим школьников, накануне нового учебного года будет выплачиваться материальная помощь. Претендовать на выплаты – пока в размере 15 000 рублей – смогут все граждане России. 

Законопроект за подписью спикера регионального парламента Александра Блошкина опубликован на сайте облдумы. Его разработчиками, сообщает информагентство «Высота 102», выступают депутаты Алексей Логинов и Александр Кузьмин. В настоящее время проект находится на рассмотрении в профильном комитете по труду, соцполитике, вопросам семьи и делам ветеранов.  

Согласно тексту законопроекта, депутаты областной думы хорошо наслышаны о финансовых трудностях своих избирателей и понимают, что ежегодные сборы в школу для волгоградских семей – непосильная материальная ноша. Ссылаются они, правда, не на личный опыт и не на опыт жителей Волгоградской области, а на результаты общероссийских исследований.

Согласно проведенным исследования в России стало значительно дороже собрать ребенка в школу. Например, бюджет на сбор первоклассника в школу может достигать 30 тысяч рублей, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – В современных экономических условиях многие граждане потеряли работу, лишились привычного дохода и испытывают серьезные финансовые затруднения в подготовке своих детей к школе, в приобретении им обуви. школьной формы и всех необходимых школьных принадлежностей. 

Для начала, предлагают волгоградские депутаты, необходимо установить выплату к 1 сентября 2023 года в размере 15 000 рублей на ребенка. При этом, подчеркивают они, претендовать на нее смогут и обеспеченные россияне и люди с доходами ниже среднего, а также малоимущие. Единственное, что необходимо, – наличие у членов семьи российского гражданства. Кроме того, депутаты считают, что размер выплаты с учетом экономических реалий должен индексироваться ежегодно. 

Средства на выплаты всем семьям России депутаты Волгоградской областной думы планируют черпать из федерального бюджета. 

Ознакомиться с законопроектом можно по ссылке

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