Приставы арестовали 25 автомобилей на парковке ТРК «Мармелад» в Волгограде









Имущество 25 должников арестовали судебные приставы на парковке у ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили в УФССП России по Волгоградской области, сумма долга по возбужденным исполнительным производствам составляет 8,7 миллиона рублей.

- 15 водителей на месте оплатили имевшуюся задолженность на общую сумму 35 тысяч рублей. Автомобили 10 должников были изъяты и направлены на ответственное хранение. В данный момент сотрудники органа принудительного исполнения готовят имущество к реализации, - сообщили в ведомстве.

Приставы отмечают, что должникам расслабляться не стоит - такие рейды пройдут и в других районах Волгограда.

Фото: УФССП России по Волгоградской области







