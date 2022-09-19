Приставы арестовали 25 автомобилей на парковке ТРК «Мармелад» в Волгограде

Происшествия 19.09.2022 12:32
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19.09.2022 12:32
Имущество 25 должников арестовали судебные приставы на парковке у ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили в УФССП России по Волгоградской области, сумма долга по возбужденным исполнительным производствам составляет 8,7 миллиона рублей.
- 15 водителей на месте оплатили имевшуюся задолженность на общую сумму 35 тысяч рублей. Автомобили 10 должников были изъяты и направлены на ответственное хранение. В данный момент сотрудники органа принудительного исполнения готовят имущество к реализации, - сообщили в ведомстве.
Приставы отмечают, что должникам расслабляться не стоит - такие рейды пройдут и в других районах Волгограда.
Фото: УФССП России по Волгоградской области
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