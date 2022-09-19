Происшествия

Приставы арестовали 25 автомобилей на парковке ТРК «Мармелад» в Волгограде

Происшествия 19.09.2022 12:32
0
19.09.2022 12:32



Имущество 25 должников арестовали судебные приставы на парковке у ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили в УФССП России по Волгоградской области, сумма долга по возбужденным исполнительным производствам составляет 8,7 миллиона рублей.
- 15 водителей на месте оплатили имевшуюся задолженность на общую сумму 35 тысяч рублей. Автомобили 10 должников были изъяты и направлены на ответственное хранение. В данный момент сотрудники органа принудительного исполнения готовят имущество к реализации, - сообщили в ведомстве.
Приставы отмечают, что должникам расслабляться не стоит - такие рейды пройдут и в других районах Волгограда.
Фото: УФССП России по Волгоградской области


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.09.2022 11:55
Происшествия 19.09.2022 11:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 11:29
Происшествия 19.09.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 10:16
Происшествия 19.09.2022 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 10:10
Происшествия 19.09.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 10:06
Происшествия 19.09.2022 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 08:52
Происшествия 19.09.2022 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 08:41
Происшествия 19.09.2022 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2022 11:31
Происшествия 18.09.2022 11:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2022 11:14
Происшествия 18.09.2022 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2022 10:04
Происшествия 17.09.2022 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.09.2022 07:53
Происшествия 17.09.2022 07:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2022 18:12
Происшествия 16.09.2022 18:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2022 10:41
Происшествия 16.09.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2022 09:46
Происшествия 16.09.2022 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2022 18:16
Происшествия 15.09.2022 18:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:47
Отстали от Уфы и Оренбурга: в ГД поступил законопроект о ежегодных выплатах к 1 сентябряСмотреть фотографии
14:33
Под Волгоградом курьера обокрали после тяжелого рабочего дняСмотреть фотографии
13:51
Вооруженный ножом житель Волжского на остановке напал на мужчину – видеоСмотреть фотографии
13:05
У «Волгоград Арены» отключились светофорыСмотреть фотографии
12:55
Олег Савченко объяснил слабое желание IT-специалистов находить идеи и работать с ними в РоссииСмотреть фотографии
12:32
Приставы арестовали 25 автомобилей на парковке ТРК «Мармелад» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:28
«Красный Октябрь» объявил тендер на ремонтные работыСмотреть фотографии
11:55
На перевернувшего машину в ДТП в Волжском составили четыре протоколаСмотреть фотографии
11:48
Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте»Смотреть фотографии
11:29
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего на тротуаре 16-летнюю девочкуСмотреть фотографии
11:29
Бочаров поручил обогреть волгоградцев до начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
11:16
«Ребенка назвали Зорро»: травмированному лебедю из Урюпинска дали имяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
Сотрудники Гремячинского ГОКа прошли онкоскринингСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде простятся с погибшим на Украине 26-летним Ильей ШкуринымСмотреть фотографии
10:26
Коллекцию часов волгоградского бизнесмена за 46 млн рублей сняли с торговСмотреть фотографии
10:23
На «Красном Октябре» состоялся молодежный форум для работников металлургической отраслиСмотреть фотографии
10:16
Ушел доить коров и не вернулся: в Волгоградской области разбираются в гибели сельчанинаСмотреть фотографии
10:10
«Скотину спасли не всю»: свиноматки с поросятами сгорели на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:06
Момент столкновения Mercedes и такси в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
На ВТЗ прошла межзаводская школа ремонтниковСмотреть фотографии
08:52
Центр Волгограда сковали пробки из-за ДТП с таксиСмотреть фотографии
08:41
Россети восстановили подачу света в многоэтажки Волгограда после повторного ЧПСмотреть фотографии
08:17
Фирма из Карачаево-Черкессии построит в Михайловке ледовый дворецСмотреть фотографии
22:22
МЧС предупредило о грозе, ливне и шквалистом ветре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:58
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Черноморцем»Смотреть фотографии
20:03
Лебедя-инвалида из Урюпинска везут на лечение в ВолгоградСмотреть фотографии
18:31
ККС Волгоградской области займется судьей, засветившимся в ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
17:01
Депутат Иосиф Ефремов сделал свой выборСмотреть фотографии
16:34
Жара все высушила: Волжская ГЭС будет экономить воду до 10 октябряСмотреть фотографии
15:46
Определился соперник волгоградского «Ротора» в ближайшем матче Кубка РоссииСмотреть фотографии
 