Сегодня депутаты Волгоградской области приняли решение о награждении двоих своих бывших коллег почетным знаком «За развитие парламентаризма». Как сообщает ИА «Высота 102», в числе награжденных оказались бывший депутат Госдумы Татьяна Цыбизова, а ныне замдиректора ФГБУ «Национальный исследовательский медицинский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова» в Москве и Михаил Сукиасян, руководитель частной школы «Поколение».

Претенденты на награду были скромно представлены председателем областной думы Александром Блошкиным, который напомнил, что многие хорошо знают своих бывших коллег. Также он обмолвился о предстоящих юбилеях Татьяны Цыбизовой и Михаила Сукиасяна, назвав числа их рождения.

Согласно открытым данным, Татьяна Цыбизова будет отмечать свое 60-летие 5 октября 2022 года, а Михаилу Сукиасяну стукнет 27 октября 70 лет.

Напомним, награждение почетным знаком «За развитие парламентаризма» подразумевает денежный подарок – 50 тысяч рублей. Ранее получившая такую же награду замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко передала полученные деньги Российскому детскому фонду.