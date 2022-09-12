Двоим бывшим депутатам Волгоградской областной думы собираются вручить почетный знак «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления областной думе, в числе кандидатов на эту награду оказались Татьяна Цыбизова и Михаил Сукиасян.

Татьяна Цыбизова являлась депутатом областной думы 3,4 и 5 созывов, затем она стала депутатом Госдумы, а ныне работает заместителем директора по развитию ФГБУ «Национальный исследовательский медицинский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова» в Москве.





Михаил Сукиасян был депутатом регпарламента 3 созыва, в настоящее время возглавляет частную школу «Поколение».

В пояснительной записке отмечается, что Татьяна Цыбизова и Михаил Сукиасян «внесли значительный вклад в развитие законодательства и парламентаризма Волгоградской области».

– Компетентность, многолетний опыт, высокий профессионализм и обширные знания позволили им активно участвовать в формировании и совершенствовании законодательной базы региона в интересах населения Волгоградской области, - цитата из документа.

Обладатели почетного знака получат и по 50 тысяч рублей из областного бюджета в качестве поощрения за указанные заслуги.

Напомним, ранее почетным знаком Волгоградской областной думы «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма» были награждены замруководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко и председатель Волжской городской думы Дмитрий Ястребов. При этом Наталья Лисименко перечислила положенное ей к знаку вознаграждение в Российский детский фонд.

Фото из архива ИА "Высота 102" и группы школы "Поколение" VK.