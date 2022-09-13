Замдиректора оборонного завода «Метеор» наладил контрабанду в Киргизию





Двенадцать лет лишения свободы и миллионный штраф грозят заместителю директора оборонного завода «Метеор», который с 2016 года занимался контрабандой военной продукции в Киргизию. Уголовное дело в отношении жителя Волгоградской области передано Астраханской таможней в суд.

Установить поставщика и задержать удалось благодаря совместным действиям астраханских таможенников и сотрудников УФСБ России по Волгоградской области.

– В 2016 году заместитель директора завода организовал перемещение в Киргизию электронных комплектующих – кварцевых резонаторов, которые применяются в производстве военной техники, – сообщили в пресс-службе Астраханской таможни. – Отправитель вывез около 200 единиц такой продукции с использованием международных почтовых отправлений, хотя знал о запрете вывоза подобной продукции российскими организациями и о необходимости получения соответствующих разрешительных документов из уполномоченных органов. При этом представители предприятия не обращались для получения соответствующихлицензий, перечней, выписок из перечней с целью вывоза кварцевых резонаторов из страны.

В отношении замдиректора завода было возбуждено уголовное дело о контрабанде продукции военного назначения.

– Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет, – уточняют таможенники.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд.