Происшествия

Замдиректора оборонного завода «Метеор» наладил контрабанду в Киргизию

Происшествия 13.09.2022 12:30
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13.09.2022 12:30

 


Двенадцать лет лишения свободы и миллионный штраф грозят заместителю директора оборонного завода «Метеор», который с 2016 года занимался контрабандой военной продукции в Киргизию. Уголовное дело в отношении жителя Волгоградской области передано Астраханской таможней в суд. 

Установить поставщика и задержать удалось благодаря совместным действиям астраханских таможенников и сотрудников УФСБ России по Волгоградской области. 

– В 2016 году заместитель директора завода организовал перемещение в Киргизию электронных комплектующих – кварцевых резонаторов, которые применяются в производстве военной техники, – сообщили в пресс-службе Астраханской таможни. – Отправитель вывез около 200 единиц такой продукции с использованием международных почтовых отправлений, хотя знал о запрете вывоза подобной продукции российскими организациями и о необходимости получения соответствующих разрешительных документов из уполномоченных органов. При этом представители предприятия не обращались для получения соответствующихлицензий, перечней, выписок из перечней с целью вывоза кварцевых резонаторов из страны. 

В отношении замдиректора завода было возбуждено уголовное дело о контрабанде продукции военного назначения. 

– Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет, – уточняют таможенники. 

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд. 

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