Политика

Помощник Гимбатова станет новым депутатом Волгоградской гордумы

Политика 12.09.2022 17:43
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12.09.2022 17:43


На дополнительных выборах депутата Волгоградской городской думы по Советскому одномандатному избирательному округу №13 наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии Михаил  Харитонин. Здесь явка избирателей составила 34,12%. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня, 12 сентября  секретарь волгоградского отделения партии «ЕР», сенатор Сергей Горняков. 

Михаил Харитонин является  помощником депутата Госдумы Андрея Гимбатова. 

Напомним, сегодня стало известно, что депутатами Волгоградской областной думы по результатам дополнительных выборов в регпарламент стали Лариса Гордиенко, руководитель контрольно-счетного органа городского округа Михайловка, Наталья Барышникова, директор гимназии №12 и глава Светлоярского района Татьяна Распутина. Все они избирались от партии «Единая Россия».

Сергей Горняков также похвастался результатами выборов депутатов Михайловской городской думы. По его словам, в этом муниципалитете за «ЕР» проголосовали более 70% избирателей. 

Фото  телеграм-канал Михаила Харитонина.


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