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AK&M подтвердило высший рейтинг отчетности «Ростелекома» в области устойчивого развития

Телеком 06.09.2022 14:13
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06.09.2022 14:13


Рейтинговое агентство AK&M подтвердило, что отчетность об устойчивом развитии (ESG) «Ростелекома» за 2021 год соответствует уровню RESG 1. В категориях рейтинга— это высший уровень раскрытия социальной информации в публичных отчетах компаний.
В 2021 году «Ростелеком» впервые представил долгосрочные ESG-цели до 2025 года. Каждый раздел в отчете построен в соответствии с провозглашенными принципами и целями стратегии. Инвестиции в развитие человеческого капитала являются важным приоритетом компании. «Ростелеком» — один из крупнейших работодателей страны, в 2021 году расходы компании на оплату труда 126,8 тыс. сотрудников составили практически 100 млрд рублей, затраты на обучение — около полумиллиарда рублей, расходы на охрану труда — 1,6 млрд рублей. Поэтому важное место в отчете посвящено информации о кадровом составе, условиях труда, развитии персонала, мерах социальной поддержки работников. 
Особое внимание в отчете уделено вкладу компании в реализацию национальных проектов, в особенности проекту «Цифровая экономика». В отчете приведена подробная информация обо всех проектах «Ростелекома» в этом направлении. 
Согласно оценке агентства AK&M, отчет «Ростелекома» удобен в пользовании, структурирован, обладает ярким запоминающимся дизайном. Все достигнутые результаты сравниваются с плановыми задачами и контрольными цифрами. Для удобства количественные показатели приведены в динамике за четыре-пять лет.
Высоко оценивая качество отчетности «Ростелекома» в области устойчивого развития, AK&M рекомендует включать в состав отчетов информацию о готовности компании и обеспечение стабильности в случае чрезвычайных ситуаций.
С текстом отчета об устойчивом развитии «Ростелекома» за 2021 год можно ознакомиться на сайте компании по ссылке: https://www.company.rt.ru/social/report/.

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