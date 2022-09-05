Экономика

На I Всероссийских играх «Умный город. Живи спортом» Сбер представил цифровую платформу по управлению жилфондом

Экономика 05.09.2022 13:49 Новости компаний
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05.09.2022 13:49 Новости компаний


Сбер выступил генеральным партнёром I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом», которые проходили с 2 по 4 сентября в Саратове. Представители банка приняли участие в дискуссиях форума, посвящённых цифровизации различных сфер жизни.
В ходе мероприятия банк представил разработанную своей дочерней компанией «Дома́» онлайн-платформу Doma.ai для управляющих компаний и товариществ собственников недвижимости, которая позволяет автоматизировать и оптимизировать все процессы управления жилым фондом. 
На стенде был продемонстрирован интерфейс платформы, обеспечивающий максимально удобное взаимодействие между жителями, диспетчерами и сотрудниками УК. Платформа поддерживает простую интеграцию с популярными сервисами в сфере домоуправления. Также на стенде гости могли узнать о дополнительных возможностях и продуктах, включая страхование ответственности УК от СберСтрахования. 
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«С каждым днём доступность цифровых решений в различных сферах жизни растёт, и многие из этих решений разработаны Сбером, нашими дочерними компаниями и партнёрами. На I Всероссийских играх "Умный город. Живи спортом" в Саратове, генеральным партнёром которых является Сбер, мы представляем нашу инновационную онлайн-платформу Doma.ai. Она кардинально меняет клиентский опыт не только менеджмента управляющих компаний, но и жильцов, позволяя снизить расходы на управление жилищным фондом и при этом повысить качество предоставляемых услуг».
I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» объединили представителей федеральной, региональной и муниципальной власти, бизнеса и некоммерческих организаций. Ключевая тема повестки — умные технологии для цифровой трансформации регионов. Была проведена широкая деловая, спортивная и культурная программа с участием членов Правительства РФ и топ-менеджеров крупных компаний. В рамках спортивной программы состоялись командные и индивидуальные соревнования по 11 дисциплинам, гала-матчи по баскетболу, футболу и хоккею с участием звёзд российского спорта. Сбер выставил собственную футбольную команду.

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