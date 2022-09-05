Расследования

Следователи возбудили дело об убийстве мужчины в пивбаре Волжского

Расследования 05.09.2022 13:38
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05.09.2022 13:38


Следственным отделом Волжского  возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшим по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. 

Накануне в пивбаре, расположенном на ул. Горького, 13б, между подозреваемым и его знакомым во время распития спиртных напитков произошел конфликт.  Мужчины продолжили разборки на улице и устроили потасовку. 

Один из них упал, после чего подозреваемый нанес ему не менее 9 ударов локтем в область головы. Мужчина скончался от полученной черепно-мозговой травмы. 

Задержанному грозит арест. 

Между тем, как ранее сообщало ИА «Высота 102», посетители,  ставшие свидетелями конфликта, восприняли произошедшее как развлечение. Один из них снял все на видео, а потом, когда поверженный мужчина перестал подавать признаки жизни, предложил «победителю» поднять руку вверх, как на бойцовском ринге. 

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