Следователи возбудили дело об убийстве мужчины в пивбаре Волжского

Следственным отделом Волжского возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшим по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.

Накануне в пивбаре, расположенном на ул. Горького, 13б, между подозреваемым и его знакомым во время распития спиртных напитков произошел конфликт. Мужчины продолжили разборки на улице и устроили потасовку.

Один из них упал, после чего подозреваемый нанес ему не менее 9 ударов локтем в область головы. Мужчина скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Задержанному грозит арест.

Между тем, как ранее сообщало ИА «Высота 102», посетители, ставшие свидетелями конфликта, восприняли произошедшее как развлечение. Один из них снял все на видео, а потом, когда поверженный мужчина перестал подавать признаки жизни, предложил «победителю» поднять руку вверх, как на бойцовском ринге.