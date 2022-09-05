Экономика

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о вариантах разблокировки активов розничных клиентов

Экономика 05.09.2022 10:30 Новости компаний
0
05.09.2022 10:30 Новости компаний


В интервью «Ведомостям» накануне Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин рассказал о возможных путях разблокировки большей части ценных бумаг, которые оказались замороженными в результате санкций со стороны Запада.

По словам Костина решение этого вопроса является первоочередным для российского рынка. «Мы не можем говорить о восстановлении доверия к фондовому рынку и о его перспективах как источника инвестиционного ресурса, пока не решим эту проблему. Так что наша главная задача сегодня – вернуть заблокированные средства розничных инвесторов», – отметил он.

Сейчас существует четкая программа по разблокированию бумаг, одобренная правительством и ЦБ. «Здесь есть несколько вариантов, но наиболее предпочтительный, на наш взгляд, следующий: разрешить иностранным держателям счетов типа С использовать средства с них  на выкуп бумаг иностранных эмитентов у россиян по рыночной цене на нашем рынке, разрешить им поэтапную продажу российских акций на внутреннем рынке, а на вырученные средства целенаправленно выкупать у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, заблокированные в российских депозитариях  в связи с действиями Euroclear и иных вышестоящих иностранных депозитариев по отношению к нему», –  заявил в интервью глава банка ВТБ.

Также глава банка заявил, что считает правильным в дальнейшем открыть торги на СПБ Бирже теми иностранным бумагами, которые в настоящий момент учитываются в расчетном депозитарии биржи на неторговых разделах. «Клиенты, покупавшие ценные бумаги на российской площадке, должны иметь возможность их там же реализовать при желании, в том числе с расчётами в рублях», – заметил Костин.

Этой весной порядка 5 млн российских частных инвесторов столкнулись с блокировкой своих иностранных ценных бумаг после введений санкций со стороны западных государства. Из них около 500 тысяч были клиентами ВТБ, попавшего под санкции раньше других крупных банков.

Замороженными оказались также  российские бумаги, которые учитывались в зарубежной финансовой инфраструктуре. По оценке Андрея Костина уже предложенные меры позволяют вывести из-под заморозки порядка 30% активов. Так у российских эмитентов уже появилась возможность перевести ценные бумаги (как акции, так и облигации) в российскую систему учёта и так восстановить в правах тех владельцев, кто держал бумаги за рубежом и столкнулся с враждебными действиями международных финансовых институтов. Появилась возможность получать купонные выплаты в рублях в обход иностранных депозитариев, и ряд других значительных изменений законодательства.

Работа в сфере законодательства продолжается. В частности, Андрей Костин предложил обсудить возможность внесение поправок в 430 Указ Президента.  «Если нужно, стоит внести поправки – чтобы держатель российской ценной бумаги, выраженной в долларах, в евро, смог переоформить ее и сделать новацию на российскую бумагу в рублях. В противном случае эмитент должен выкупить эту бумагу», – сказал, в частности в интервью Андрей Костин.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
05.09.2022 11:53
Экономика 05.09.2022 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2022 10:04
Экономика 05.09.2022 10:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.09.2022 19:06
Экономика 03.09.2022 19:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.09.2022 09:00
Экономика 03.09.2022 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 19:13
Экономика 02.09.2022 19:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 17:44
Экономика 02.09.2022 17:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 16:29
Экономика 02.09.2022 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 14:51
Экономика 02.09.2022 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 13:50
Экономика 02.09.2022 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 12:32
Экономика 02.09.2022 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2022 22:01
Экономика 01.09.2022 22:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2022 17:50
Экономика 01.09.2022 17:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2022 17:11
Экономика 01.09.2022 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2022 14:30
Экономика 01.09.2022 14:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.09.2022 14:22
Экономика 01.09.2022 14:22
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:44
Отечественные программные продукты «Базис» применят в обучении ИТ-специалистов в ведущих вузах РоссииСмотреть фотографии
12:23
Суд отправил в колонию экс-сотрудника УФСИН, виновного в гибели 17-летней девушкиСмотреть фотографии
11:30
Волгоградские спасатели вызволили провалившегося в трубу котенкаСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области судят женщину, похоронившую живьем свою матьСмотреть фотографии
11:10
Волгоградцы попросили Бастрыкина возбудить дело на гендиректора «МЭТ»Смотреть фотографии
11:03
Сразу два зама Дмитрия Патрушева прибыли в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
10:47
В гимназии Урюпинска потушили пожарСмотреть фотографии
10:34
Свалил и забил до смерти: в соцсетях опубликовали видео смертельной драки под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
В Камышине отец неделю хранил молчание об исчезновении 11-летнего сынаСмотреть фотографии
09:49
Бочаров поручил чиновникам подготовить и озвучить план по развитию регионаСмотреть фотографии
09:44
Четверо пассажиров пострадали в перевернувшейся маршрутке №24а в ВолжскомСмотреть фотографии
08:55
Волгоградский «Ротор» потерял лидерство в первенстве второй лигиСмотреть фотографии
08:28
Волгоград остановился в шаге от потери статуса миллионникаСмотреть фотографии
21:18
Смотрим, где в сентябре в Волгограде отключат горячую водуСмотреть фотографии
20:15
«Сегодня праздник у ребят»: волгоградские волонтеры навестили питомцев в МБУ «Северное»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:59
СК начал проверку после смерти в ТЦ Волгограда 53-летнего мужчиныСмотреть фотографии
18:32
«Они просто тянут время»: сестра убитого в Волгограде риелтора Гребенюка написала заявлениеСмотреть фотографии
17:50
В торговом центре Волгограда замертво упал посетительСмотреть фотографии
16:40
В Волжском 5 сентября перенесут остановку общественного транспортаСмотреть фотографии
15:39
Из-за протокола 32-летний житель Волгограда наехал на полицейскихСмотреть фотографии
14:07
Намотало на столб: в Волгограде в ДТП с иномаркой пострадал 42-летний водительСмотреть фотографии
13:52
Пациент ЦРБ умер под Волгоградом после падения с высотыСмотреть фотографии
12:52
Под Волгоградом 82-летний пенсионер лишился миллиона рублей из-за ДТПСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области отмечен рост COVID-19 в 1,5 разаСмотреть фотографии
11:38
«Их просто разорвут»: волгоградцы голосуют за наказание растерзавшим кошку подросткамСмотреть фотографии
11:08
На волгоградских трассах за 168 млн проследят за машинами из УкраиныСмотреть фотографии
10:00
Ехал в Ростовскую область: под Волгоградом в опрокинувшейся машине умер 37-летний мужчинаСмотреть фотографии
09:14
История с душком: в Волгограде оценивают ущерб от фекалий у «Родниковой долины»Смотреть фотографии
08:23
Волгоградцев предупредили о ливнях, граде и штормовом ветре до 25 м/сСмотреть фотографии
07:56
На новой неделе Волгоградскую область ждет похолодание до +1 °ССмотреть фотографии
 