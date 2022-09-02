С песнями, футболом и фейерверком: под Волгоградом 3 сентября пройдет фестиваль «Ахтубинский помидор»

В рабочем поселке Средняя Ахтуба в субботу, 3 сентября, состоится ежегодный фестиваль «Ахтубинский помидор». ИА «Высота 102» публикует программу мероприятия.

Как сообщает информагентство со ссылкой на организаторов, стартует фестиваль на центральной площади поселка уже в 9.00.

С 9.00 до 12.00 для гостей фестиваля организуют ярмарку «Кладовая района», на которой все желающие смогут приобрести овощи местных производителей.

С 10.30 до 11.00 в Средней Ахтубе будет проходить костюмированное шествие «Помидорная фантазия». Участники – сотрудники предприятий Среднеахтубинского района и творческие делегации районов Волгоградской области – пройдут по улице Ленина.

На 11.00 запланировано торжественное открытие фестиваля.

С 11.30 до 15.00 на главной площади поселка будут работать конкурсные, а также интерактивные площадки.

Концерт с участием коллективов художественной самодеятельности запланирован 3 сентября на 11.30. Развлекать гостей на центральной площади песнями и плясками будут до 14.00.

В 16.00 на стадионе ФОК стартует футбольный матч с участием команд «Ахтуба» и «Ротор».

С 20.00 до 21.50 гостей ждет развлекательная программа с участием ансамблей, эстрадных исполнителей и кавер-групп Волжского и Волгограда.

В 21.55 фестиваль завершится праздничным фейерверком.