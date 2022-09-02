





















Жительница дома №4 по ул. Юрьевская Советского района Волгограда Дарья несколько лет вела переписку с управляющими компаниями и администрацией района по поводу сухого дерева, которое росло у нее под окнами. Пока оно, как и предполагалось, не упало.





Как ранее сообщало ИА «Высота 102», 30 августа огромное дерево рухнуло сначала на балкон квартиры, расположенной на последнем, 4-ом этаже. При этом хозяйка жилища опасалась, что дерево ночью начнет разрушаться и повредит квартиры, расположенные на нижних этажах. Так и случилось. Сухое огромное бревно сползло ночью по фасаду и проломило окно квартиры, где проживает женщина с двумя детьми.





– Среди ночи раздался страшный грохот, мои дети испугались, – рассказала ИА «Высота 102» Дарья. – Выскочили, а там весь пол в стекле, а из окна торчит огромное дерево.













По словам волгоградки, она несколько лет обращалась с просьбами спилить сухое дерево угрожающих размеров.





– Я чувствовала, что когда-нибудь этим все закончится, – продолжает Дарья. – Писала письма в администрацию Советского района, во все управляющие компании, которые у нас были. Обращалась и в УК «ЮгДом-групп» – сейчас она управляет нашим домом. Последний раз я писала в администрацию Советского района весной этого года. Тогда мне там пообещали, что управляющая компания уберет опасный сухостой. Но, конечно же, никто ничего не убрал.













Дарья утверждает, что и управляющая компания, и администрация Советского района сваливали друг на друга, на чьей территории находилось злосчастное дерево и кто его должен был убрать.





– В УК мне говорили, что это не их территория, а в администрации района утверждали, что сносом сухостоя должна заниматься управляющая компания,– повествует Дарья. – Теперь дерево упало, моей квартире нанесен ущерб, и теперь, тем более, никто не признается, кто виноват.













Теперь волгоградке придется за свой счет восстанавливать окно.





– Я уже заняла деньги у знакомых, ведь скоро похолодание, мы с детьми просто замерзнем в квартире, – говорит женщина. – Мало того, я вынуждена была взять за свой счет отпуск, чтобы сторожить дом. Как я поняла, никто мне ничего восстанавливать не собирается. Ну что ж, придется пойти на дополнительные траты, провести экспертизу, нанять юриста и обратиться в суд. Может быть, суду удастся, наконец, установить, кто отвечал за это проклятое дерево.













Между тем, в администрации Волгограда пояснили, что сухое дерево было распилено 1 сентября силами управляющей компании под надзором районных чиновников. В мэрии также сообщили, что оставшийся после работ мусор будет вывезен. Однако жильцы дома прислали 2 сентября в редакцию ИА «Высота 102» фото, на котором запечатлены распиленные части ствола дерева, а также разбитое стекло, которое так и осталось лежать под окнами.





Фото: читатели ИА «Высота 102»