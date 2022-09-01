Экономика

Сбербанк запустил спецпроект для студентов «Начни карьеру играючи»

Экономика 01.09.2022 17:11 Новости компаний
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01.09.2022 17:11 Новости компаний


В День знаний Сбербанк запустил спецпроект «Начни карьеру играючи»: студенты могут проверить свои знания и попасть на стажировку в Сбер по упрощённому пути. 
В игре участники соревнуются между собой в разных областях, посвящённых направлениям стажировок — Digital, финансам, бизнесу, — а также в категории с общими вопросами. 12 лучших участников по результатам каждого игрового дня получат приглашение на интервью в рамках отбора на стажировку Sberseasons.
Также каждый участник может бесплатно пройти одну из образовательных программ Сбербанка для студентов: Data Science, информационную безопасность, банковское дело — среди множества направлений каждый найдёт программу по душе.
Sberseasons — оплачиваемая стажировка для студентов очной формы обучения 2+ курсов IT, математических, инженерных, экономических, юридических и других специальностей. Стажировка проходит под руководством опытных наставников Сбербанка и позволяет молодым специалистам начать свою карьеру параллельно с учёбой в вузе.
Также на поздравительном сайте посетители смогут узнать о передовых технологиях Сбербанка в области искусственного интеллекта, об актуальных предложениях компании для молодёжи и подписаться на рассылку студенческого портала sbergraduate.ru, чтобы первыми узнавать о свежих вакансиях, стажировках, мероприятиях и последних digital-трендах.
Андрей Очеретный, управляющий директор, руководитель дирекции академических партнёрств Сбербанка:
"Сбербанк — самый популярный работодатель среди молодёжи. В начале карьеры у студентов всегда много вопросов, страхов и ожиданий. Мы предлагаем начинающим специалистам не только увлекательные задачи и широкий выбор профессиональных траекторий, но и мягкую трудовую адаптацию благодаря внимательным наставникам и руководителям. Ещё до того, как студенты присоединятся к команде Сбера, мы предлагаем сделать первый шаг в выборе своей профессии и попробовать оценить свои навыки для работы в нашей специальной игре».

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