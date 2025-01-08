Елена Исинбаева приехала в Волгоград на похороны тренера

Сегодня, 8 января, на церемонию прощания с заслуженным тренером России Евгением Трофимовым прибыла его самая знаменитая ученица Елена Исинбаева. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал «ProСпортВолгоград +».

На видео, которое сняли авторы канала, видно, как Исинбаева выходил из прощального зала на Дмитровском кладбище Волгограда. За руку она держит супругу Евгения Трофимова.

Ранее, напомним, сообщалось, что Елена покинула Россию и живет за границей.

Евгений Трофимов скончался 3 января на 81-ом году жизни. Он воспитал большое количество победителей и призеров многочисленных международных и всероссийских соревнований, которые много раз выигрывали медали чемпионатов СССР и России.

Огромный труд Евгения Трофимова отмечен государственными наградами, среди которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Елена Исинбаева – самая известная ученица Евгения Трофимова. Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжке с шестом сообщила, что ее наставник стал для нее вторым отцом.

Скриншот: «ProСпортВолгоград +» / t.me