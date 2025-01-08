На Димитриевском (Центральном) кладбище Волгограда началась церемония прощания с легендарным тренером Евгением Трофимовым, который воспитал много победителей, среди которых двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, передает V102.RU.
Евгений Трофимов, напомним, ушел из жизни 3 января в возрасте 80 лет.
Ранее его ученица Елена Исинбаева написала в социальных сетях трогательное сообщение со словами благодарности своему наставнику.
Пока неизвестно будет ли Елена на похоронах Евгения Трофимова. Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка уехала из России и живет за границей.