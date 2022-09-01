Банк «Открытие» начал выдачу залоговых автокредитов без каско





«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил инновационный для рынка продукт – залоговый автокредит без каско. Теперь клиенты банка могут самостоятельно решить, оформлять ли каско или сэкономить, отказавшись от страхового полиса, при оформлении залогового автокредита.

Получить финансирование на покупку новой и подержанной машины возможно на сумму до 8 млн рублей, по ставке от 11,9%, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. Наилучшие кредитные условия доступны при подключении опции «ставка автомобилиста». Оформить автокредит без каско возможно также в рамках спецпрограмм с автопроизводителями по брендам Geely, Chery, Cheryexeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC, Hyundai и Kia.

— Россияне в последние месяцы все чаще обращаются к заемному финансированию при покупке автомобиля. Однако, несмотря на оживление рынка автокредитования, в текущих экономических условиях реальные доходы населения, к сожалению, продолжают падение, а будущие автовладельцы стараются сэкономить, в том числе и на выросших страховых тарифах, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. — Оформляя программу, клиенты могут значительно сэкономить на каско, которое только дорожает в последнее время из-за роста стоимости запчастей и ремонта. Именно поэтому мы расширили продуктовую линейку и предоставили нашим клиентам право самостоятельного выбора кредитных условий в зависимости от их текущих потребностей.

Автолюбители в банке «Открытие» могут получить финансирование практически под любые нужды всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, кредит на покупку авто у дилеров и по специальным программам от автопроизводителей, а также в рамках льготного автокредитования с государственной поддержкой. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог.

Кроме этого, клиенты могут воспользоваться сервисом «Вместо каско». Его стоимость существенно ниже классической программы каско, но позволяет застраховать транспортное средство от самых существенных рисков – от угона и тотальной гибели. Услуга является добровольной и не влияет на принятие решения о выдаче кредита.

Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте и в офисах банка «Открытие, а также более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг в случае их подключения.



