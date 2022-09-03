Экономика

В Волгоградской области пройдет масштабный бизнес-форум

Экономика 03.09.2022 09:00
0
03.09.2022 09:00


15 сентября 2022 года в Волгоградской области пройдет IV межрегиональный форум молодежного предпринимательства «За бизнес». 
«За бизнес» – это форум для молодых предпринимателей и тех, кто хочет открыть свой бизнес. Уникальная площадка для обмена опытом с лидерами российского бизнеса. 
Участников ждет марафон эффективных кейсов от ведущих экспертов по управлению, маркетингу, продажам, личному бренду и мотивации.
Участие бесплатное. 
Для участия в форуме достаточно зарегистрироваться на сайте форума: za-business.ru
Место проведения – стадион «Волгоград Арена». 

Для тех, кто не сможет присутствовать, будет организована онлайн-трансляция на сайте форума.
Организаторы – Администрация Волгоградской области и Центр «Мой бизнес» Волгоградской области.

«Ранних пташек» ждут бонусы: чем раньше участник зарегистрируется на сайте форума, тем раньше начнёт получать полезные инструменты и новые идеи от экспертов «За бизнес» прямо в свой смартфон.
Темы будут интересны как начинающим, так и действующим предпринимателям.
Ключевые темы
• Возможности для развития, инструменты для развития бизнеса. 
• Открытие бизнеса: перспективные ниши, возможности, идеи, инвестиции.
• Бизнес в интернете, продвижение ВКонтакте.
• Масштабирование бизнеса. Франчайзинг.
• Самый масштабный тимбилдинг Волгограда.
Мы хотим поддержать интерес волгоградской молодежи к бизнесу и хотим дать им импульс для развития. В этом году мы остро ощущаем потребность людей в объединении, в обмене мнений между опытными предпринимателями и молодежью, чьи энергия и новые идеи так нужны для развития. На форуме будет много актуальной и полезной информации как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто делает первые шаги во профессиональной карьере, – заявил Андрей Васильевич Кравцов, директор Центра «Мой бизнес» Волгоградской области.
Цель форума – мотивировать молодых людей к открытию собственного дела, а также поддержать действующих молодых предпринимателей. Задача мероприятия, дать собственникам малого и среднего бизнеса современные инструменты для развития и расширения своего бизнеса. 
Фото из архива Форума «За бизнес 2019».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
02.09.2022 19:13
Экономика 02.09.2022 19:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 17:44
Экономика 02.09.2022 17:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 16:29
Экономика 02.09.2022 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 14:51
Экономика 02.09.2022 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 13:50
Экономика 02.09.2022 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 12:32
Экономика 02.09.2022 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2022 22:01
Экономика 01.09.2022 22:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2022 17:50
Экономика 01.09.2022 17:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2022 17:11
Экономика 01.09.2022 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2022 14:30
Экономика 01.09.2022 14:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.09.2022 14:22
Экономика 01.09.2022 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2022 11:22
Экономика 01.09.2022 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2022 08:11
Экономика 01.09.2022 08:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.08.2022 16:28
Экономика 31.08.2022 16:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2022 16:24
Экономика 31.08.2022 16:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:24
Заболеваемость COBID-19 в Волгоградской области стремительно растетСмотреть фотографии
10:56
На пляже под Волгоградом загорелся джип после гонок по пескуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Волжский на четыре дня останется без горячей водыСмотреть фотографии
09:24
«Боимся спать ночами»: в Волгограде будущие учителя показали убогий бытСмотреть фотографии
07:51
Под Волгоградом открыли мемориальную доску погибшему в СВО воинуСмотреть фотографии
07:34
И снова 3 сентября: волгоградцы пережили самую холодную ночьСмотреть фотографии
20:56
«Снимут про себя кино и закупят сувениры»: депутаты Волгоградской облдумы широко отметят 30-летие регпарламентаСмотреть фотографии
20:33
«Вчера нас вызвали в полицию»: волгоградцам запретили поддерживать врача, обвиненного в смерти пациенткиСмотреть фотографии
19:07
С песнями, футболом и фейерверком: под Волгоградом 3 сентября пройдет фестиваль «Ахтубинский помидор»Смотреть фотографии
18:25
Первый в России Центр экзопротезирования создадут в Волгограде к концу сентябряСмотреть фотографии
17:24
Бывшую партшколу имени Сталина в Волгограде отреставрирует компания из МосквыСмотреть фотографии
16:33
«Автобусы не предлагать»: волгоградские активисты излили душу депутату Госдумы ЖуковуСмотреть фотографии
16:11
На юге Волгограда сносят горевший аварийный домСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде перед Волжской ГЭС сделают круговую развязкуСмотреть фотографии
14:58
Российскую Федерацию заставят убраться на Лысой горе в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:47
В Урюпинске 11-летнюю школьницу покусала соседская собакаСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде подросток воткнул нож в сверстника в банеСмотреть фотографии
13:28
Генетик из Волгограда рассказала, в каких семьях могут родиться дети с отклонениямиСмотреть фотографии
13:11
В Котельниково ввели режим ЧС после урагана и градаСмотреть фотографии
12:34
«Просила убрать пять лет»: упавшее в Волгограде дерево проломило окно квартирыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
«Чистое небо»: «Ростелеком» в Камышине перенес с опор под землю более 30 км кабеляСмотреть фотографии
11:36
В пруду под Волгоградом нашли труп пропавшего 30 августа мужчиныСмотреть фотографии
11:29
Центральные улицы Волгограда на три дня станут пешеходнымиСмотреть фотографии
11:20
Старейшая актриса волгоградского молодежного театра скончалась на 85-ом году жизниСмотреть фотографии
11:13
Бочаров увидел горящие районы Волгоградской области в иллюминаторСмотреть фотографии
10:14
«Открытие Авто»: в июле на покупку новых автомобилей россияне потратили более 70 млрд рублейСмотреть фотографии
09:41
Руководителя жилинспекции Волгограда оштрафовали за леньСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде обесточенные из-за ЧП дома подключили к резервной схемеСмотреть фотографии
08:26
Адский космический шторм угрожает волгоградцамСмотреть фотографии
07:58
В Волгограде пройдет крестный ход в день памяти Александра НевскогоСмотреть фотографии
 