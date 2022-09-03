В Волгоградской области пройдет масштабный бизнес-форум





15 сентября 2022 года в Волгоградской области пройдет IV межрегиональный форум молодежного предпринимательства «За бизнес».

«За бизнес» – это форум для молодых предпринимателей и тех, кто хочет открыть свой бизнес. Уникальная площадка для обмена опытом с лидерами российского бизнеса.

Участников ждет марафон эффективных кейсов от ведущих экспертов по управлению, маркетингу, продажам, личному бренду и мотивации.

Участие бесплатное.

Для участия в форуме достаточно зарегистрироваться на сайте форума: za-business.ru

Место проведения – стадион «Волгоград Арена».





Для тех, кто не сможет присутствовать, будет организована онлайн-трансляция на сайте форума.

Организаторы – Администрация Волгоградской области и Центр «Мой бизнес» Волгоградской области.





«Ранних пташек» ждут бонусы: чем раньше участник зарегистрируется на сайте форума, тем раньше начнёт получать полезные инструменты и новые идеи от экспертов «За бизнес» прямо в свой смартфон.

Темы будут интересны как начинающим, так и действующим предпринимателям.

Ключевые темы

• Возможности для развития, инструменты для развития бизнеса.

• Открытие бизнеса: перспективные ниши, возможности, идеи, инвестиции.

• Бизнес в интернете, продвижение ВКонтакте.

• Масштабирование бизнеса. Франчайзинг.

• Самый масштабный тимбилдинг Волгограда.

– Мы хотим поддержать интерес волгоградской молодежи к бизнесу и хотим дать им импульс для развития. В этом году мы остро ощущаем потребность людей в объединении, в обмене мнений между опытными предпринимателями и молодежью, чьи энергия и новые идеи так нужны для развития. На форуме будет много актуальной и полезной информации как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто делает первые шаги во профессиональной карьере, – заявил Андрей Васильевич Кравцов, директор Центра «Мой бизнес» Волгоградской области.

Цель форума – мотивировать молодых людей к открытию собственного дела, а также поддержать действующих молодых предпринимателей. Задача мероприятия, дать собственникам малого и среднего бизнеса современные инструменты для развития и расширения своего бизнеса.

Фото из архива Форума «За бизнес 2019».



