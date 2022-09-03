В Волгоградской области пройдет масштабный бизнес-форум

Экономика 03.09.2022 09:00
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03.09.2022 09:00
15 сентября 2022 года в Волгоградской области пройдет IV межрегиональный форум молодежного предпринимательства «За бизнес».
«За бизнес» – это форум для молодых предпринимателей и тех, кто хочет открыть свой бизнес. Уникальная площадка для обмена опытом с лидерами российского бизнеса.
Участников ждет марафон эффективных кейсов от ведущих экспертов по управлению, маркетингу, продажам, личному бренду и мотивации.
Участие бесплатное.
Для участия в форуме достаточно зарегистрироваться на сайте форума: za-business.ru
Место проведения – стадион «Волгоград Арена».
Для тех, кто не сможет присутствовать, будет организована онлайн-трансляция на сайте форума.
Организаторы – Администрация Волгоградской области и Центр «Мой бизнес» Волгоградской области.
«Ранних пташек» ждут бонусы: чем раньше участник зарегистрируется на сайте форума, тем раньше начнёт получать полезные инструменты и новые идеи от экспертов «За бизнес» прямо в свой смартфон.
Темы будут интересны как начинающим, так и действующим предпринимателям.
Ключевые темы
• Возможности для развития, инструменты для развития бизнеса.
• Открытие бизнеса: перспективные ниши, возможности, идеи, инвестиции.
• Бизнес в интернете, продвижение ВКонтакте.
• Масштабирование бизнеса. Франчайзинг.
• Самый масштабный тимбилдинг Волгограда.
– Мы хотим поддержать интерес волгоградской молодежи к бизнесу и хотим дать им импульс для развития. В этом году мы остро ощущаем потребность людей в объединении, в обмене мнений между опытными предпринимателями и молодежью, чьи энергия и новые идеи так нужны для развития. На форуме будет много актуальной и полезной информации как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто делает первые шаги во профессиональной карьере, – заявил Андрей Васильевич Кравцов, директор Центра «Мой бизнес» Волгоградской области.
Цель форума – мотивировать молодых людей к открытию собственного дела, а также поддержать действующих молодых предпринимателей. Задача мероприятия, дать собственникам малого и среднего бизнеса современные инструменты для развития и расширения своего бизнеса.
Фото из архива Форума «За бизнес 2019».
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