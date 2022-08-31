Экономика

Сбер увеличил дисконт на ставку по ипотеке при онлайн-бронировании квартиры на Домклик

Экономика 31.08.2022 13:28 Новости компаний
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31.08.2022 13:28 Новости компаний


Сбер улучшил условия онлайн-бронирования квартир на Домклик. На сайте сервиса можно подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно её забронировать онлайн и получить скидку на ставку по ипотеке Сбера. Максимальный размер такой скидки увеличен до 1% годовых, при этом скидки на ставку в размере 0,3% и 0,5% за бронирование на Домклик также остаются доступны.

Размер дисконта зависит от выбранного жилого комплекса. Бронирование доступно более 680 ЖК по стране. Чтобы забронировать квартиру, необходимо выбрать её на Домклик и нажать кнопку «Забронировать». После этого с клиентом свяжется менеджер, который проконсультирует по всем вопросам, связанным с бронированием и получением скидки. Если клиенту нужна помощь в подборе квартиры в новостройке, достаточно оставить заявку. Консультации, подбор квартир и помощь в оформлении сделки — бесплатные услуги Домклик.

-Благодаря договорённостям с застройщиками нам удалось увеличить дисконт к ставке до 1% годовых — это существенная разница, учитывая стоимость жилья. Думаю, это отличная новость для всех, кто задумывается о покупке квартиры в новостройке. По акции можно, во-первых, сразу же забронировать понравившееся жильё, чтобы не переживать, что оно уйдёт в другие руки, пока будет приниматься окончательное решение, а во-вторых — сэкономить на обслуживании ипотеки, что не только удобно, но и выгодно, - комментирует Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Акция по снижению процентной ставки при онлайн-бронировании на Домклик была запущена в марте 2022 года. Срок бронирования — до 10 дней. В течение этого периода выбранная квартира в новостройке гарантированно не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке.


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