Экономика

Банк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке

Экономика 29.08.2022 12:46 Реклама
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29.08.2022 12:46 Реклама


Банк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека с господдержкой» и программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми: 
• до 30 млн рублей – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
• до 15 млн рублей – в других регионах присутствия банка.
Кредитование на максимальные суммы осуществляется при условии субсидирования застройщиком.
Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку жилья в рамках программы «Ипотека с господдержкой» составляет 6,49% годовых, программы «Ипотека для семей с детьми» – 5,69% годовых.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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