Спорт

"С небес на землю": волгоградский «Ротор» потерпел первое поражение после победной серии

Спорт 27.08.2022 21:38
0
27.08.2022 21:38



«Ротор» в матче шестого тура  первенства второй лиги потерпел первое поражение в чемпионате. Обидчиком волгоградского клуба стала  «Алания-2», победившая со счетом 1:0. Игра прошла на "Волгоград Арене" в присутствии 14123 болельщиков, сообщает ИА "Высота 102".

Первые минуты встречи хозяева взяли мяч под свой контроль, однако грамотная игра в обороне от владикавказцев долгое время не позволяла «Ротору» создавать опасные моменты. А гости, в свою очередь, воспользовались своим единственным по-настоящему острым шансом.

На 13-й минуте Руслан Гогниев, сын экс-форварда сине-голубых Спартака Гогниева результативно пробил дальним ударом из-за пределов штрафной и не оставил надежды  спасти свою команду голкиперу волгоградцев Ивану Литвенку, который проводил свой первый матч в этом сезоне.

После того, как счёт в матче был открыт, «Ротор» продолжил оказывать давление на оборону «Алании-2». На 17-й минуте полузащитник хозяев Илья Сафронов, получив мяч, сразу нанёс выстрел по воротам гостей, однако игровой снаряд пролетел выше ворот.

На 30-й минуте футболисты «Ротора»  получили право на розыгрыш штрафного удара на половине поля соперника. Артём Максименко выполнил подачу с фланга и мяч  попал в перекладину. Уже менее, чем через десять минут волгоградская команда получила право на  пенальти, который заработал  Сергей Зуйков. Однако одиннадцатиметровый удар не реализовал Ризван Ахмедханов, пробив мимо ворот.

В перерыве матча состоялось анонсированное ранее подписание контракта с новичком сине-голубых Павлом Карасёвым. Новобранцу «Ротора» была вручена футболка с 25-ым номером. В мероприятии приняли участие и.о.гендиректора Павел Никитин и спортивный директор волгоградского клуба Фёдор Щербаченко. Это было маленькое отступление от основных событий, которые происходили на поле и держали в напряжении расстроенных болельщиков.

Поэтому на второй тайм хозяева вышли мотивированными как можно быстрее забить ответный гол, но волгоградцам явно не везло. На 48-й минуте Данил Пелих выполнил подачу с фланга и Артём Максименко с близкого расстояния нанёс удар головой, однако попасть в створ у него не получилось. Через несколько минут аналогичный момент был у форварда волгоградцев Андрея Козлова, который также  атаковал ворота гостей, переиграв в воздухе владикавказских игроков. Но и на этот раз не вышло - мяч пролетел выше ворот. Почти тут же снова Козлов получил шанс забить головой, но игровой снаряд попал в перекладину.

На 60-й минуте футболист "Алании-2" в результате быстрой контратаки вышел один на один с голкипером волгоградцев Никитой Кокаревым, вступившем в игру  в перерыве, но не смог его переиграть. На 67-й минуте гости, воспользовавшись свободными зонами в обороне "Ротора",  ворвались в штрафную и нанесли опасный удар, который, к счастью для волгоградских болельщиков не завершился забитым мячом.

Реабилитироваться и сравнять счет волгоградцы могли снова за счет пенальти. На 71-й минуте второй одиннадцатиметровый  для своей команды заработал Ризван Ахмедханов. На этот раз к точке подошёл Максименко, но вратарь владикавказцев спас гостей от пропущенного мяча, совершив сейв. Почти сразу же, впрочем, пенальти был поставлен уже в ворота хозяев за игру рукой Алексея Бутаревича. Но сегодня был день вратарей, которые успешно отбивали одиннадцатиметровые.

Таким образом, "Ротору" не удалось не только вырвать победу, но и  заработать балл за ничью. Болельщики, между тем, расстроившись из-за поражения волгоградского клуба, все же назвали его "отрезвляющим"  и выразили надежду, что проигрыш спустит волгоградских футболистов "с небес на землю" и не позволит им расслабляться в дальнейших встречах.

Любопытно, что до этого матча "Ротор" был единственным клубом во всех российских лигах, кто не потерял ни одного очка в стартовых турах. Однако серию побед перечеркнуло сегодняшнее поражение.

Иван Тюгаев

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
27.08.2022 11:40
Спорт 27.08.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2022 19:31
Спорт 21.08.2022 19:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2022 20:25
Спорт 16.08.2022 20:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2022 21:33
Спорт 14.08.2022 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2022 13:15
Спорт 14.08.2022 13:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.08.2022 15:01
Спорт 06.08.2022 15:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2022 21:00
Спорт 04.08.2022 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2022 19:37
Спорт 30.07.2022 19:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.07.2022 11:05
Спорт 27.07.2022 11:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2022 21:38
Спорт 24.07.2022 21:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2022 13:07
Спорт 24.07.2022 13:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2022 10:33
Спорт 23.07.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.07.2022 07:57
Спорт 22.07.2022 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.07.2022 19:44
Спорт 21.07.2022 19:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.07.2022 20:55
Спорт 20.07.2022 20:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:47
«Рекламируем Волгоград в соцсетях»: московские звезды продефилировали на красной дорожке около НЭТаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:38
"С небес на землю": волгоградский «Ротор» потерпел первое поражение после победной серииСмотреть фотографии
21:01
Военные полицейские провели спецучения под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:58
В реанимации скончался сбитый самокатчиком 75-летний волгоградецСмотреть фотографии
19:28
Но без «Сплин»: оперштаб разрешил провести ParkSeason Fest 2022 на «Волгоград-Арене»Смотреть фотографии
19:03
Курское общество инвалидов обеспечит волгоградских прокуроров маскамиСмотреть фотографии
18:11
В Камышине в конкурсе арбузов победила 50-килограммовая ягодаСмотреть фотографии
17:14
«Вы нам разносите грязь»: в военном городке Волгограда вспыхнул конфликт из-за дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:07
В Волгограде 27 августа звезды кино пройдут по красной дорожкеСмотреть фотографии
15:46
Водителя машины со спецсигналом задержали под Волгоградом после погониСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Под Волгоградом врачи санавиации эвакуировали малыша, проглотившего средство от мухСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде в службу 112 сообщили о прыгнувшем с моста мужчинеСмотреть фотографии
14:12
Плавучие острова и небоскребы: прекрасное будущее захолустья Волгограда показали архитекторыСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде пьяный рабочий сорвался с подъемного кранаСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде самокатчик отправил в реанимацию 75-летнего пенсионераСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области количество заболевших COVID-19 превысило 500 человекСмотреть фотографии
11:55
«Дала порулить»: под Волгоградом бабушка едва не угробила 14-летнего внука в ДТПСмотреть фотографии
11:40
Новый игрок «Ротора» подпишет контракт на поле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
11:16
На трассе «Волгоград-Москва» столкнулись две фурыСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде пенсионерка умерла на трамвайной остановкеСмотреть фотографии
10:23
На севере Волгоградской области потушили опасный пожар под линиями ЛЭПСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области из-за дикого зверя два человека попали в больницуСмотреть фотографии
09:47
«Это наследство Советского Союза»: в районе Волгоградской области хутора остались без автобусовСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде грузовик влетел в опору: пострадал подростокСмотреть фотографии
08:58
В Волгоградской области продолжается модернизация и строительство сети уличного освещенияСмотреть фотографии
06:51
В Волгограде 27 августа ожидается жара до +37 ºСмотреть фотографии
20:45
Как в Волгограде искали бомбу в ТРК «Европа Сити Молл»: эвакуация в 10 фотоСмотреть фотографии
19:43
В Волгограде у НЭТа запретят парковать автомобилиСмотреть фотографии
19:21
В Волгоградской области нагрянули с проверками в школы и детсадыСмотреть фотографии
18:59
«Срок на корточках отсижу ради своих обещаний»: Мелконян в суде Волгограда требует новую экспертизу переписки в чатеСмотреть фотографии
 