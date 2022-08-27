"С небес на землю": волгоградский «Ротор» потерпел первое поражение после победной серии









«Ротор» в матче шестого тура первенства второй лиги потерпел первое поражение в чемпионате. Обидчиком волгоградского клуба стала «Алания-2», победившая со счетом 1:0. Игра прошла на "Волгоград Арене" в присутствии 14123 болельщиков, сообщает ИА "Высота 102".







Первые минуты встречи хозяева взяли мяч под свой контроль, однако грамотная игра в обороне от владикавказцев долгое время не позволяла «Ротору» создавать опасные моменты. А гости, в свою очередь, воспользовались своим единственным по-настоящему острым шансом.







На 13-й минуте Руслан Гогниев, сын экс-форварда сине-голубых Спартака Гогниева результативно пробил дальним ударом из-за пределов штрафной и не оставил надежды спасти свою команду голкиперу волгоградцев Ивану Литвенку, который проводил свой первый матч в этом сезоне.







После того, как счёт в матче был открыт, «Ротор» продолжил оказывать давление на оборону «Алании-2». На 17-й минуте полузащитник хозяев Илья Сафронов, получив мяч, сразу нанёс выстрел по воротам гостей, однако игровой снаряд пролетел выше ворот.







На 30-й минуте футболисты «Ротора» получили право на розыгрыш штрафного удара на половине поля соперника. Артём Максименко выполнил подачу с фланга и мяч попал в перекладину. Уже менее, чем через десять минут волгоградская команда получила право на пенальти, который заработал Сергей Зуйков. Однако одиннадцатиметровый удар не реализовал Ризван Ахмедханов, пробив мимо ворот.





В перерыве матча состоялось анонсированное ранее подписание контракта с новичком сине-голубых Павлом Карасёвым. Новобранцу «Ротора» была вручена футболка с 25-ым номером. В мероприятии приняли участие и.о.гендиректора Павел Никитин и спортивный директор волгоградского клуба Фёдор Щербаченко. Это было маленькое отступление от основных событий, которые происходили на поле и держали в напряжении расстроенных болельщиков.







Поэтому на второй тайм хозяева вышли мотивированными как можно быстрее забить ответный гол, но волгоградцам явно не везло. На 48-й минуте Данил Пелих выполнил подачу с фланга и Артём Максименко с близкого расстояния нанёс удар головой, однако попасть в створ у него не получилось. Через несколько минут аналогичный момент был у форварда волгоградцев Андрея Козлова, который также атаковал ворота гостей, переиграв в воздухе владикавказских игроков. Но и на этот раз не вышло - мяч пролетел выше ворот. Почти тут же снова Козлов получил шанс забить головой, но игровой снаряд попал в перекладину.







На 60-й минуте футболист "Алании-2" в результате быстрой контратаки вышел один на один с голкипером волгоградцев Никитой Кокаревым, вступившем в игру в перерыве, но не смог его переиграть. На 67-й минуте гости, воспользовавшись свободными зонами в обороне "Ротора", ворвались в штрафную и нанесли опасный удар, который, к счастью для волгоградских болельщиков не завершился забитым мячом.







Реабилитироваться и сравнять счет волгоградцы могли снова за счет пенальти. На 71-й минуте второй одиннадцатиметровый для своей команды заработал Ризван Ахмедханов. На этот раз к точке подошёл Максименко, но вратарь владикавказцев спас гостей от пропущенного мяча, совершив сейв. Почти сразу же, впрочем, пенальти был поставлен уже в ворота хозяев за игру рукой Алексея Бутаревича. Но сегодня был день вратарей, которые успешно отбивали одиннадцатиметровые.







Таким образом, "Ротору" не удалось не только вырвать победу, но и заработать балл за ничью. Болельщики, между тем, расстроившись из-за поражения волгоградского клуба, все же назвали его "отрезвляющим" и выразили надежду, что проигрыш спустит волгоградских футболистов "с небес на землю" и не позволит им расслабляться в дальнейших встречах.







Любопытно, что до этого матча "Ротор" был единственным клубом во всех российских лигах, кто не потерял ни одного очка в стартовых турах. Однако серию побед перечеркнуло сегодняшнее поражение.