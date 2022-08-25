В Волгоградской области подешевели пшено с гречкой









В Волгоградской области за минувшую неделю подешевели крупы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Вогоградстата, так, стоимость пшена снизилась на 4,37% и составила 43,44 рубля за кг. Гречка стала дешевле почти на 3% - 107,88 рубля за кг, а рис – на 1,24% (83,23 рубля за кг).





При этом цена на десяток яиц выросла на 1,05% (54,98 рублей). Масло подсолнечное также подешевело на 2,5% - 121,18 рублей.





Продолжают снижаться цены на овощи. Больше всего подешевел лук – на 9,5%. Теперь его средняя цена составляет 32 рубля.





А вот чаепитие стало дороже. Так, килограмм чая стоит теперь 1001,23 рубя – он подорожал на 3,1%. Конфеты мягкие, глазированные шоколадом поднялись в цене на 4,02% - до 405,93 рубля за кг.





На 1% увеличилась стоимость спичек (2,78 рубля за коробок). Другие средства гигиены – мыло, шампунь, прокладки остались на том же ценовом уровне, что и на предыдущей неделе.