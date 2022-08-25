ВТБ: объем сделок с загородной недвижимостью вырос на 60%





С начала года более 4,2 тысяч клиентов оформили в ВТБ ипотеку на готовые жилые дома. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на такие кредиты вырос почти на 40%. Общий объем сделок превысил 21 млрд рублей и на 60% превысил результат за аналогичный период прошлого года.





Наиболее активными по объему сделок в сегменте загородной недвижимости стали жители Москвы и области (4,8 млрд), Республики Татарстан (1,9 млрд), Ростовской области (1 млрд рублей), Краснодарского края (945 млн) и Новосибирской области (820 млн). Средний чек по сравнению с прошлым годом вырос на 15%, почти до 5 млн рублей.





-Рынок загородной недвижимости стал развиваться более динамичными темпами за счет активности банков и господдержки, которую расширили на сегмент ИЖС. ВТБ за последний год серьезно расширил число своих предложений, запустив ипотеку для индивидуального строительства через застройщиков и на самостоятельную стройку дома «хозспособом». Все это помогает частному домостроению стать все популярнее – с начала года спрос на объекты за городом вырос почти на 40%. Рассчитываем, что доля ипотеки на рынке загородной недвижимости будет продолжать расти, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.





В ВТБ действуют несколько программ кредитования загородной недвижимости. В августе в рамках господдержки-2020 банк запустил ипотеку для самостоятельного возведения объекта недвижимости, позволяющую заемщику строить дом на своей или приобретаемой земле по собственному проекту по ставке 6,3%. В рамках основной льготной программы финансирование возможно получить в размере до 12 млн рублей при покупке объекта в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и до 6 млн в остальных регионах. На готовые дома кредит в рамках «семейной ипотеки» можно взять в сумме до 12 млн рублей в столицах и областях и до 6 млн рублей в остальных регионах ВТБ предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО). По Дальневосточной ипотеке кредит на готовые дома доступен под 1,7% в размере до 6 млн рублей.





В 2021 году ВТБ запустил собственную программу кредитования индивидуального строительства домов через застройщиков. По ее условиям базовая ставка составляет 10,6%, для зарплатных клиентов – 10,3%. Ипотека выдается на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 30%, кредит можно оформить по двум документам. Сумма финансирования для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет до 20 млн рублей, для остальных регионов – до 10 млн рублей.





По стандартной банковской программе кредитования клиенты могут приобрести объект по ставке от 10,6% сроком до 30 лет. Сумма кредита может достигать 60 млн рублей при покупке готового дома. При условии оформления кредита на строительство дома под залог имеющейся в собственности недвижимости (готовые квартира или апартаменты), процентная ставка составит от 9,9%. Размер кредита при такой сделке должен быть не более 80% от стоимости передаваемого в залог объекта недвижимости и не более суммы расходов на строительство и покупку земельного участка. Заемные средства выдаются в размере до 15 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных – не более 5 или 8 млн в зависимости от субъекта. Кредит доступен на срок до 30 лет.





ВТБ намерен увеличивать долю проектов индивидуального строительства в общем объеме ипотечных кредитов не только за счет улучшения условий в рамках собственных специализированных программ, но и благодаря активному участию в проектах партнеров. Банк одним из первых подключился к суперсервису «Строим дом» от Института развития ДОМ.РФ. Он направлен на взаимодействие всех участников рынка ИЖС в формате «одного окна» – от разработки проекта до ввода в эксплуатацию частного дома. Клиенты смогут выбрать подходящий объект и удаленно оформить ипотеку на строительство дома.



