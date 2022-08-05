Расследования

Вернулись в 90-е: волгоградца вывезли в степь и убили разводным ключом за 500 рублей

Расследования 05.08.2022 17:00
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05.08.2022 17:00


Волгоградский областной суд вынес приговор 41-летнему Александру Зубкову и 35-летнему Владимиру Караулову. Как сообщает ИА «Высота 102», жителей Волгограда признали виновными в убийстве, сопряженном с разбоем, а также угоне автомобиля. 

— Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего и 35-летнего местных жителей, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Они признаны виновными в разбое, убийстве, а также угоне.

Следствием и судом установлено, что 17 июля 2021 года осужденные на улице Моцарта в Красноармейском районе Волгограда встретились со своим 35–летним знакомым для выяснения отношений относительно долга. Злоумышленники стали избивать своего приятеля, вынуждая последнего отдать им деньги и ценные вещи. 

Затем фигуранты дела на машине потерпевшего вывезли свою жертву на границу Волгограда и Светлоярского района в Чапурниковскую балку, где продолжили избиение. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал злоумышленникам все, что было у него с собой в тот момент — 500 рублей. 


Смехотворная сумма взбесила рэкетиров и они металлическим ключом поочередно нанесли своему некогда приятелю не менее 15 ударов по телу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. После волгоградцы перегнали машину в Кировский район областного центра, где сожгли документы потерпевшего. 

Как стало известно журналистам информационного агентства, у осужденных со своей жертвой регулярно происходили конфликты, связанные с неаккуратным вождением автомобилей, которые последней давали в пользование. В 2021 году потерпевший по делу на одной из таких машин отправился в Москву на заработки. После этого к бывшему приятелю возникли вопросы по поводу заработанных с помощью чужой машины средств. 

Как пояснила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, в суде Караулов и Зубков свою вину признали частично, отрицая намерение причинить смерть потерпевшему, а также разбой и угон автомобиля. 

— Фигурантов дела суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ, — добавила Вальковская. — По совокупности преступлений Александру Зубкову назначено окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и восемь месяцев. Владимиру Караулову назначили 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и восемь месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Помимо этого, с осужденных взыскана компенсация морального вреда в пользу матери погибшего в размере 300 000 с Караулова и 200 000 рублей с Зубкова.

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