Олег Савченко считает, что в этом есть свои плюсы и минусы.
Политика 25.08.2022 10:39
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25.08.2022 10:39
Олег Савченко считает, что в этом есть свои плюсы и минусы.
Актуальную и злободневную тему – отношения государства и бизнеса – прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко на примере работы молодого волгоградского предпринимателя, директора швейного производства Александра Котлярова.
Предприятие, которое возглавляет Александр, за короткое время пережило уже немало трудностей – сначала пандемия, потом санкции. Но в будущее бизнесмен смотрит с оптимизмом – он намерен развивать производство, рассчитывая на помощь государства. Однако помощь, по мнению предпринимателя, не должна превращаться в тотальный контроль.
О разумности в отношениях государства и бизнеса говорят многие эксперты. Главное – не мешать. Этот тезис поддерживают многие предприниматели в России. В то же время государство вкладывает миллиарды рублей для поддержки малого и среднего бизнеса. И, по логике, оно должно контролировать их расходование. Как найти ту самую золотую середину, не перегнуть палку и в то же время не остаться в стороне от процессов, которые происходят в этой сфере?
Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку считает, что регулятор должен иметь более четкие представления о проблемах бизнеса и способах его поддержки.
- Сейчас предприниматели вынуждены проходить новые испытания из-за падения потребительского спроса, из-за других сложностей, вызванных в том числе санкциями. Но в этой ситуации государство должно подставить бизнесу свое плечо. Оно это и делает. Но механизм поддержки должен быть более прозрачным, чтобы деньги на поддержку бизнеса доставались тем, кто реально продвигает производство, дает рабочие места, и связывает свое будущее с нашей страной, - считает Олег Савченко.
За последние годы в России много сделано для снижения административных барьеров. Однако есть мнение, что этого недостаточно и бизнес вынужден работать на так называемом «коротком поводке».
Олег Савченко считает, что в этом есть свои плюсы и минусы.
- Согласитесь, чем короче «поводок», тем ощутимее связь, - комментирует заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. – Так государство получает возможность чувствовать проблемы бизнеса. Если такая связь есть, институты поддержки будут получать больше информации и реагировать на это новыми мерами. Но, безусловно, ничего хорошего нет в том, когда государство слишком часто "передергивает" и пользуется любой возможностью затянуть этот "поводок". Так что претензии бизнеса в этом плане вполне понятны. Причем очень часто инициатива тотального контроля исходит от не очень честных чиновников, тому примеров масса. В таких ситуациях предпринимателей надо защищать от тотального контроля и чрезмерного вмешательства в бизнес таких вот представителей государства. В этой чувствительной сфере важно выработать алгоритм действий, который бы устроил все стороны. И самое главное – необходимо научиться доверять друг другу. Ведь в идеале цели государства и бизнеса совпадают - это развитие нашей страны.
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