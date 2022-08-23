Под Волгоградом умерла изнасилованная 73-летним пенсионером женщина

В Михайловском районе Волгоградской области 35-летняя изнасилованная женщина умерла в больнице. Как стало известно ИА «Высота 102» от собственного источника в правоохранительных органах, местная жительница стала жертвой 73-летнего ранее судимого за аналогичное преступление пенсионера.

— Преступление произошло вечером 21 августа. Друг пенсионера привел к нему в частный дом 35-летнюю женщину. Ей негде было жить, и она выразила желание остаться у мужчины, — рассказал собеседник информагентства. — Хозяин дома решил, что он имеет полное право на любые свои прихоти, в том числе и сексуального плана. Он предложил женщине интим, но та категорически отказалась, объясняя это проблемами со здоровьем. Однако это его не остановило. Мужчина набросился на свою жертву и избил ее кулаками, а после изнасиловал.

Известно, что пенсионер сломал потерпевшей нос. Женщину забрали в больницу, где она скончалась по естественным причинам. Любвеобильного местного жителя задержали.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ — изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, — сообщил информагентству заместитель руководителя Фроловского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Александр Белов. — Подозреваемый задержан и дал признательные показания. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за покушение на изнасилование.

Санкция вменяемой статьи предусматривает от трех до шести лет колонии.

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