В Москве 50-летний житель Волгоградской области жесткого избил, а затем изнасиловал свою знакомую. Как стало известно ИА «Высота 102», насильник уже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье в совершении об изнасиловании, соединенном с угрозой убийством.

По данным сотрудников Перовского межрайонного СО СУ по Восточному административному округу ГСУ СК РФ, преступление было совершено вечером 10 августа.

– Находясь вблизи Большого Перовского пруда по улице Новотетерки в Москве, применяя физическую силу к ранее знакомой женщине, мужчина насильно оттащил ее к стене гаражного массива, где с целью сломить волю потерпевшей к сопротивлению, подверг жестокому избиению, после чего, угрожая убийством, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, – сообщили подробности преступления в Перовском межрайонном СО СУ по Восточному административному округу ГСУ СК РФ. – Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь.

В короткие сроки московские оперативники задержали жителя Волгоградской области, который ранее уже был осужден за аналогичное преступление. Потерпевшая уже опознала своего насильника.

– Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Перовским районным судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается, – сообщают следователи.

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