Борьба с коррупцией

«Там уже плесень и сырость»: в Михайловке протекла крыша строящегося детского сада

Борьба с коррупцией 23.08.2022 20:04
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23.08.2022 20:04



Жители Михайловки Волгоградской области обеспокоены состоянием детского сада, который строится в городском округе. Как сообщает ИА «Высота 102», фото многочисленных протечек появилось в соцсетях после очередного дождя. Горожане утверждают, что в еще не открывшемся дошкольном учреждении «Созвездие» на ул. Республиканская, 46а уже образовалась плесень и считают, что детям там находиться нельзя. 



- Туда еще не пришли дети, а там уже все в плесени и сырости, как там будут находиться малыши? Мы возмущены безответственностью чиновников и строителей. За это их надо привлечь к ответственности, - делятся эмоциями жители Михайловки в соцсетях.

Корреспондент ИА «Высота 102» пытался связаться с главой городского округа Михайловка Александром Тюриным по данному поводу. Сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию было отправлено и на сотовый телефон чиновника. Однако обратной связи с руководством городского округа не вышло. Редакция ИА «Высота 102» направила в администрацию городского округа официальный запрос. 



Между тем, на объекте удалось побывать помощнику депутата Госдумы от Волгоградской области Николая Арефьева Андрею Шевченко и депутату областной думы Владимиру Иванову. Своим мнением о визите в детский сад поделился с корреспондентом ИА «Высота 102» Андрей Шевченко. 

- В детский сад мы прошли спокойно, рабочие нам сказали, что начальства нет, никто никаких препон нам не ставил, - рассказал помощник депутата. - Хотя до нас местных журналистов на стройку не пустили. Да, своими глазами увидели все эти протечки. Рабочие уже их устраняли при нас. Посмотрим, если не исправят, возможно, будет реакция на уровне депутата Госдумы. Но я знаю, что высшее начальство области в курсе произошедшего, поэтому думаю, что все дефекты устранят. За этим будут следить. 

Депутат Волгоградской облдумы Владимир Иванов, в свою очередь подтвердил, что кровля детского сада протекает. 

- Я сам строитель, поэтому могу сказать, что крыша течет по всей площади - следы на потолках были практически во всех помещениях, - заявил он. 

Напомним, новый детский сад на 220 мест в Михайловке строился в рамках нацпроекта «Демография». Возводить его начали еще в 2020 году, однако первый подрядчик - ООО "ТаСК" - не справился с работой и сорвал график, поэтому договор с ним расторгли. 29 ноября 2020 года заключили договор с новым подрядчиком. Достраивать дошкольное учреждение взялась компания «Волгтрансстрой». При этом стоимость объекта возросла с 183 до 229 миллионов рублей. Сместились также сроки сдачи объекта - до конца 2022 года.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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