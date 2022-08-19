ВТБ Лизинг запустил выгодное предложение для аграриев

Экономика 19.08.2022 15:06 Новости компаний
0
19.08.2022 15:06 Новости компаний
Основным преимуществом решения по лизингу сельхозтехники является сниженный аванс – фиксированный первоначальный взнос теперь составляет 20% независимо от суммы и срока договора. За счет стандартизации процессов время принятия решения сократилось до 1 дня. Максимальная стоимость единицы техники по договору – 20 млн рублей, ее количество не ограничено. Такое решение позволит участникам отрасли оперативно пополнять и обновлять специализированный парк техники на выгодных условиях.
При этом сохраняются другие классические преимущества лизинга: повышенная сумма лимита финансирования – до 100 млн рублей, минимальный пакет документов и оптимальный срок лизинга – до 5 лет. Размер выкупного платежа варьируется от 1 000 рублей до 5% от стоимости техники, что дает бизнесу возможность комфортно распределить ежемесячную финансовую нагрузку на бюджет компании.
Новая программа позволяет приобрести в лизинг на выгодных условиях современную сельхозтехнику – комбайны и тракторы, в т.ч. самоходные распрыскиватели, с навесным оборудованием – сеялками, косилками, веялками и т.д. Предложение распространяется на новую технику всех российских и зарубежных производителей. Воспользоваться им могут компании, ведущие сельскохозяйственную деятельность.
-Сейчас самый разгар уборочной кампании и посевной озимых культур, а наши отраслевые программы по лизингу – это возможность компаниям быстро и без лишних затрат обновить и расширить парк спецтехники. Для ВТБ Лизинг стратегически важно участвовать в развитии отечественного сельского хозяйства и помогать предприятиям малого и среднего бизнеса наращивать мощности за счет эффективного распределения затрат на основные средства производства. Сегодня потребность отрасли в новых машинах оценивается на уровне 110 тысяч единиц, и лизинг может стать эффективным инструментом для их приобретения, - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.
Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых19.08.2022 15:09
Экономика 19.08.2022 15:09
Банк «Открытие»: владельцев последних моделей iPhone среди клиентов стало в полтора раза больше19.08.2022 14:30
Экономика 19.08.2022 14:30
«Росгосстрах Жизнь» запустила программу с фиксированным доходом в юанях для private клиентов банка «Открытие»19.08.2022 13:38
Экономика 19.08.2022 13:38
Банк Уралсиб предлагает автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10%19.08.2022 13:04
Экономика 19.08.2022 13:04
Рост бизнес-активности зафиксирован экспертами в России. Так ли это, рассказал Олег Савченко19.08.2022 12:52
Экономика 19.08.2022 12:52
Сбер дарит застройщикам и девелоперам скидку на ESG-программы19.08.2022 10:59
Экономика 19.08.2022 10:59
ВТБ: треть платежей по кредитным картам «Мир» проходит бесконтактно19.08.2022 10:07
Экономика 19.08.2022 10:07
Каждый второй россиянин верит, что самостоятельно заработать состояние легко18.08.2022 19:29
Экономика 18.08.2022 19:29
Волгоградская область вышла на «Великий Волжский путь» с крупным проектом18.08.2022 17:42
Экономика 18.08.2022 17:42
Банк «Открытие» начал принимать заявки по новой госпрограмме кредитования МСП18.08.2022 16:36
Экономика 18.08.2022 16:36
Банк «Открытие» запустил сезонный вклад «Осенний» с повышенной ставкой18.08.2022 14:10
Экономика 18.08.2022 14:10
«Это не предел»: в Волгоградской области собрали 6 млн тонн зерна18.08.2022 13:33
Экономика 18.08.2022 13:33
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам автокредитования18.08.2022 12:42
Экономика 18.08.2022 12:42
Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года18.08.2022 11:28
Экономика 18.08.2022 11:28
Банк «Открытие» запустил сервис оформления ОСАГО онлайн18.08.2022 11:27
Экономика 18.08.2022 11:27