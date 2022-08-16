Волгоградский «Ротор» попрощался с двумя защитниками









Футбольный клуб в Волгограде покинули 22-летний Исламитдин Абдуллаев и 20-летний Григорий Тарнов. Как сообщает пресс-служба «Ротора», контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Абдуллаев перебрался в Волгоград летом прошлого года и провел 23 матча за основную команду и 6 игр за дубль сине-голубых.

Тарнов, которому 15 августа исполнилось 20 лет, присоединился к «Ротору» перед стартом сезона 20/21 и сыграл молодежную команду 40 матчей.

Напомним, волгоградский «Ротор» играет в первенстве Второй лиги и одерживает уже четвертую победу подряд. В минувшие выходные сине-голубые выиграли у «Биолога» со счетом 2:1.

Таким образом, «Ротор», в активе которого уже 12 очков, лидирует в турнирной таблице первенства Второй лиги.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»



