Жителей дома №6 по ул. Хиросимы в Центральном районе Волгограда возмутило намерение строительной компании возвести 19-этажку, одна сторона которой «упрется» в их окна. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, они совсем не против строительства дома, однако, по их мнению, застройщик мог реализовать свои планы, не ухудшая качество жизни проживающих здесь людей.

– Все дома на нашей улице стоят перпендикулярно к дороге, а этот дом застройщик хочет поставить вдоль, таким образом, закрыв просвет нашей девятиэтажки, – поведали жители дома. – При этом одна сторона этой высотки будет выходить «окна в окна» на нашу многоэтажку. То есть, мало того, что мы будем вынуждены наблюдать чужую жизнь, как, впрочем, и будущие жильцы будут следить за нашей, так еще и света белого мы в буквальном смысле этого слова не увидим. При этом право на личную жизнь, слава Богу, у нас еще никто не отменял.

Как считают волгоградцы, при проектировании новостройки были не соблюдены, или соблюдены формально нормы инсоляции и освещенности, которые обязательны при жилищном строительстве. Кроме того, они опасаются, что после возведения новостройки на близлежащей территории усугубятся проблемы с парковками автомобилей.

– У нас и так тут свободного пятачка нет, все заставлено машинами, все знают, сейчас в каждой семье по 1-2 автомобиля,– переживают горожане. – Мамочкам с колясками уже негде пройти – только и остались узенькие тротуары. А построят новый дом, нам что, на головы друг другу залазить? Мало того, строители уже вырубили деревья, которые, между прочим, сажали мы. При этом мы осознаем, что при начале строительства дома наши проблемы только усугубятся.

Волгоградцы также переживают, что расстояния между их девятиэтажкой и будущей высоткой окажется недостаточно для проезда спецтехники, например, пожарных машин. А рядом с будущей стройкой проходит канализационный коллектор, который предполагает санитарно-защитную зону.

– Нам непонятно, было ли проведено и как проведено зонирование типа и этажности постройки, рассчитывали ли при этом плотность проживающего здесь населения с учетом будущих жильцов, – недоумевают волгоградцы. – Такое ощущение, что просто понадобилось поставить здесь большой дом, чтобы продать как можно больше квартир и все. Наши интересы, наше качество жизни, которое, мы уверены, несомненно ухудшится, в расчет, получается, никто не брал.

Большие вопросы у жильцов дома №6 по ул. Хиросимы вызывает и предыстория освоения близлежащей к девятиэтажке территории.

– В администрации Волгограда нам сообщили, что, оказывается, еще в 2013 году были проведены публичные слушания, на которых будто бы мы дали согласие на размещение высотки, – продолжают жильцы. – Это стало настоящим открытием для нас и найти тех, кто принимал в них участие, нам не удалось. Кроме того, по нашим данным, речь на тех слушаниях шла совсем о другой многоэтажке. Во всяком случае, расположение ее было точно не таким.





Между тем, в департаменте по градостроительству и архитектуре волгоградцам пояснили, что разрешение на строительство дома №7 по ул. Селенгинской было выдано ООО «Специализированный застройщик Синара-Девелопмент» в апреле этого года.

– Проектной документацией, послужившей основанием для выдачи разрешения на строительство, выполненное фирмой «Ком-Билдинг», предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома с количеством 20 этажей и одноэтажной автостоянки на земельном участке, который находится в собственности ООО «СЗ Синира-Девелопмент», – поясняется в ответе, подписанном и.о.заместителя руководителя департамента Сергеем Степановым. – При принятии решения о выдаче разрешения на строительство проводилась проверка проектной документации на соответствие градостроительным регламентам, проекту планировки и межевания, которая показала, что застройщиком требования градостроительных регламентов соблюдены. Здесь также утверждают, что строительство дома было предусмотрено проектом планировки и межевания территории, ограниченной ул. Хиросимы, Рокоссовского, юго-западным склоном Мамаева кургана и ул. Алябьева, который был принят еще в 2013 году.

– Таким образом, размещение строящегося многоквартирного дома соответствует действующей градостроительной документации, – подытожено в ответе жильцам.

Нашли что ответить волгоградцам в департаменте мэрии и по другим претензиям горожан.

– По вопросу соблюдения застройщиком нормативного расстояния между строящимся и существующим домами, норм инсоляции, пожарных норм и иных норм сообщаем, что проверка проектной документации на соблюдение этих норм не входит в полномочия департамента. По данному вопросу есть заключение экспертизы, проведенной ООО «Межрегионэкспертиза-С», которая подтвердила соответствие проектной документации требованиям технических регламентов, – сообщается в ответе.

В администрации Волгограда, куда ИА «Высота 102» обратилось за разъяснениями в связи с жалобами жителей дома №6 по ул. Хиросимы, также подтвердили наличие экспертного заключения о соответствии проекта всем необходимым требованиям, в том числе и по высоте будущего дома.

– Данный земельный участок расположен в зоне общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра для размещения многоквартирных домов высотой до 75 метров, – говорится в комментарии мэрии. – При наличии полного пакета документов застройщику было выдано разрешение на строительство дома высотой 63 метра и автостоянки. Площадь застройки жилого комплекса – 799 квадратных метров, что составляет 22 % от общей площади участка. Расстояние планируемого к постройке здания от существующих зданий также соответствует нормативам и составляет от 18 до 26 метров.





В компании «Синара-Девелопмент» корреспондента ИА «Высота 102» также заверили, что работы по проектированию и строительству жилого дома осуществляются в соответствии с действующим российским законодательством и согласно всех градостроительных и технических регламентов.

При этом в компании застройщика подчеркнули, что возводят дом меньше дозволенной высоты.

– К многоэтажной жилой застройке относятся дома с количеством этажей от 9 и более, при этом согласно градостроительному плану земельного участка, предельная высота здания, допустимого к размещению на данной территории, ограничена высотой в 75 м, что соответствует 25-этажному зданию. Проектом же предусмотрено строительство 19-этажного жилого дома высотой 63 метра, – пояснили здесь.

Также в ООО «СЗ Синара-Девелопмент» утверждают, что при проектировании были соблюдены и противопожарные нормы.

– По градостроительным регламентам расстояние между торцом жилого дома по ул. Хиросимы, 6 и строящимся домом должно составлять не менее 10 м, согласно пожарным нормам – не менее 6 м. Согласно проектной документации, расстояние между жилым домом по ул. Селенгинская, 7 и существующим, составляет 26,9 м, что не нарушает установленные законом требования. Проектируемый жилой дом также не оказывает влияния на инсоляцию существующего дома по ул. Хиросимы, 6, поскольку тень, отбрасываемая им, проходит в стороне от существующего здания, что отображено в проектной документации, – сообщается в ответе на редакционный запрос.

В компании ответили на претензии жильцов и в связи с вырубкой некоторых деревьев, заявив о намерении провести работы по озеленению.

– Площадь газонных покрытий на территории благоустройства составит 1 520 м2. В соответствии с разработанным проектом благоустройства, застройщиком будет выполнено устройство внутриквартальных проездов, высадка деревьев и кустарников в количестве более 60 штук (ива, туя, сирень, барбарис и т.д.), – пообещали здесь.





В ООО «Синара-Девелопмент» также напомнили, что раньше на месте будущего строительства дома «была несанкционированная свалка с разрушенными строениями, в которых собирались лица с низким уровнем социальной ответственности».

– «Синара-Девелопмент» после приобретения участка произвела полную расчистку земельного участка, а также за свой счет осуществила вывоз мусора с прилегающей территории, – цитата из ответа.

Застройщик заверяет, что там, где была заброшенная территория, появится «один из самых современных и красивых жилых комплексов Волгограда с мультиформатным двором, детским клубом, коворкингом.

Волгоградцы, между тем, считают, что подобными проектами возведения домов по принципу тесного соседства с уже существующими жилыми строениями в городе продолжается практика той самой точечной застройки, которая, по их мнению, в свое время испортила жизнь многим горожанам.

– Мы только за то, чтобы в городе развивалось жилищное строительство, – говорят люди. – У нас есть немало замечательных примеров, когда застраивались огромные пустыри, как, например, сейчас происходит в Советском районе. Да пусть бы и рядом с нашими домами строили – но не в ущерб нам. К сожалению, в Волгограде нас не слышат, поэтому мы оставляем за собой право вынести эту проблему на другой уровень.





Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"