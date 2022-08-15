СК начал проверку после смерти волгоградца прыгнувшего в воду

В Дубовском районе Волгоградской области в Волге накануне обнаружили тело 33-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», погибшего нашли в 15 метрах ниже по течению от моста дамбы в Дубовке.

— Организована процессуальная проверка, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти — утопление.

Известно, что тело погибшего извлекли водолазы. Мужчина, находясь «под градусом», прыгнул с бетонных плит головой вниз в воду и обратно не выплыл. Все произошло на глазах местного рыбака.

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