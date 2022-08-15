Под Волгоградом арестовано имущество завода экс-депутата

Судебные приставы арестовали имущество предприятия по производству автобусов. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, предприятие задолжало по налогам, сборам, пени, штрафам и процентам более 52 миллионов рублей. Однако в добровольном порядке долги так и не были погашены.

Судебные приставы межрайонного отдела по особым исполнительным производствам управления ФССП по Волгоградской области выехали на завод и наложили арест на производственную базу.

По предварительной оценке, стоимость арестованного имущества составляет 47 млн 183 тыс. рублей.

Если предприятие не выплатит долг, имущество передадут на принудительную реализацию в счет его погашения, пояснили в ведомстве.

Между тем, единственный в Волгоградской области завод по производству автобусов находится в Волжском. Эта площадка является частью холдинга «БМГ – Бакулин моторс групп». Холдинг «БМГ» (бренд «Volgabus») входит в топ-3 производителей автобусной техники в России. Компания выпускает дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения.

В то же время, согласно информации, размещенной в Базе данных исполнительных производств УФССП по Волгоградской области, в производстве у судебных приставов находится два акта о взыскании многомилионных сумм с ООО "ВолгаБас". Так, согласно открытым данным, предприятие действительно задолжало по налогам и сборам суммы в размере 51 441 014.18 рублей и 19 789 789.47 рублей.





Напомним, у истоков организации автобусного производства в Волгоградской области стоял экс-депутат Волгоградской облдумы Анатолий Бакулин. Он же на сегодня, согласно открытым данным, числится генеральным директором ООО "Волгабас Волжский".

В апреле 2022 года прокуратура Волгоградской области сообщала о передаче дела в суд в отношении директора по экономике и финансам предприятия, осуществляющего производство автобусов, за сокрытие более 6 миллионов рублей налогов.

По версии следствия, обвиняемый знал, что у предприятия есть задолженность по налогам на сумму более 23 миллионов рублей. Он скрыл от налогообложения более 6 миллионов, направив заказчику письма о перечислении денег за поставленные автобусы, минуя расчетный счет предприятия.

Скриншот: УФССП по Волгоградской области