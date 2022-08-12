В Волгограде прооперировали избитого оперативниками подростка





Операцию по удалению огромной гематомы на голове в Волгограде провели врачи 14-летнему школьнику, которого 2 августа избили сотрудники полиции, приняв подростка за закладчика.

– У Саши огромная гематома на голове была, думали рассосется, но она не рассасывалась. Величиной с кулак. Вчера вечером я пришла, а ребенок вялый. Померили температуру, а она у него 38,5. Я вызвала скорую. Приехал врач, увидел эту гематому и забрал Сашу. Сегодня его прооперировали, гематому вскрыли. Сейчас еду к нему, – рассказала ИА «Высота 102» мама мальчика Нина Костина. Подросток находится в 7-ой больнице в Волгограде.

Женщина отметила, что сейчас проверку по поводу случившегося с ее сыном проводят следователи СУ СКР по Волгоградской области.

Как ранее сообщало информагентство, 2 августа двое крепких мужчин в поселке Селезневка в Тракторозаводском районе Волгограда средь бела дня избили 14-летнего подростка, который просто шел по улице. Мама мальчика сообщила, что это были полицейские по борьбе с оборотом наркотиков, которые приняли ее сына за закладчика.

В ГУ МВД России по Волгоградской области данный факт подтвердили, отметив, что по результатам проведенной служебной проверки действия оперативников признаны обоснованными.

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