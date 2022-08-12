В Волгограде прооперировали избитого оперативниками подростка

Общество 12.08.2022 13:37
0
12.08.2022 13:37
Операцию по удалению огромной гематомы на голове в Волгограде провели врачи 14-летнему школьнику, которого 2 августа избили сотрудники полиции, приняв подростка за закладчика.
– У Саши огромная гематома на голове была, думали рассосется, но она не рассасывалась. Величиной с кулак. Вчера вечером я пришла, а ребенок вялый. Померили температуру, а она у него 38,5. Я вызвала скорую. Приехал врач, увидел эту гематому и забрал Сашу. Сегодня его прооперировали, гематому вскрыли. Сейчас еду к нему, – рассказала ИА «Высота 102» мама мальчика Нина Костина. Подросток находится в 7-ой больнице в Волгограде.
Женщина отметила, что сейчас проверку по поводу случившегося с ее сыном проводят следователи СУ СКР по Волгоградской области.
Как ранее сообщало информагентство, 2 августа двое крепких мужчин в поселке Селезневка в Тракторозаводском районе Волгограда средь бела дня избили 14-летнего подростка, который просто шел по улице. Мама мальчика сообщила, что это были полицейские по борьбе с оборотом наркотиков, которые приняли ее сына за закладчика.
В ГУ МВД России по Волгоградской области данный факт подтвердили, отметив, что по результатам проведенной служебной проверки действия оперативников признаны обоснованными.
Читайте также:
«Мам, я просил у Бога смерти»: в Волгограде полицейские избили 14-летнего подростка, приняв его за закладчика
Ковчег с мощами Сергия Радонежского пробудет в Волгограде три дня12.08.2022 17:04
Общество 12.08.2022 17:04
В Михайловку вольют 6 миллиардов рублей за три года12.08.2022 14:59
Общество 12.08.2022 14:59
В Волгограде около Мамаева кургана погасли светофоры12.08.2022 13:44
Общество 12.08.2022 13:44
В Волжском 12 августа из-за патриотического фестиваля запретят продажу алкоголя12.08.2022 13:39
Общество 12.08.2022 13:39
Для ковидных больных под Волгоградом строят новую инфекционку12.08.2022 13:17
Общество 12.08.2022 13:17
Специалисты рассказали, как подвести газ к участку бесплатно12.08.2022 11:39
Общество 12.08.2022 11:39
Рядом с храмом Александра Невского в Волгограде откроют торговлю церковными товарами12.08.2022 11:28
Общество 12.08.2022 11:28
На улице Огарева закончили ремонт теплотрассы, но движение пока закрыто12.08.2022 11:25
Общество 12.08.2022 11:25
«Почему надо приехать и ткнуть носом?»: губернатор Бочаров устроил чиновникам разнос в Михайловке12.08.2022 10:33
Общество 12.08.2022 10:33
«Прямо святые Апостолы»: экс-мэр Волгограда Гребенников прервал молчание по делу Музраева12.08.2022 10:18
Общество 12.08.2022 10:18
В Светлоярском районе введен режим повышенной готовности из-за азиатской саранчи12.08.2022 09:24
Общество 12.08.2022 09:24
Под Волгоградом 100 гранатометчиков стреляли по лощинам и оврагам12.08.2022 09:24
Общество 12.08.2022 09:24
Экстремальная жара до +42 накроет Волгоградскую область 12 и 13 августа12.08.2022 07:59
Общество 12.08.2022 07:59
«Котельниково – земля героев» строит новое будущее12.08.2022 07:52
Общество 12.08.2022 07:52
«Я пенсионер, а не генерал»: казачий атаман из-под Волгограда попал в фейк-ньюс зарубежных СМИ11.08.2022 20:36
Общество 11.08.2022 20:36