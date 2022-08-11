Банк «Открытие» запустил выдачу ипотеки военным по ставке 6,8% годовых





Банк «Открытие» улучшил условия для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС). Военнослужащие получили возможность оформить «Ипотеку с господдержкой» под 6,8% годовых.

Теперь участники НИС могут получить кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке от 6,8% годовых. Максимальная сумма кредита увеличилась до 3 724 000 рублей. Размер минимального первоначального взноса от 15%, при этом кредит должен быть выплачен до достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе.

Также банк «Открытие» предлагает льготные услуги и сервисы, которые помогут провести сделку максимально быстро и удобно. Возможно удаленное проведение сделки, а также оценка объекта недвижимости без осмотра и по сниженным тарифам.

Военную ипотеку в банке «Открытие» могут оформить участники НИС - военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, национальной гвардии и органов государственной власти, в которых законодательством предусматривается прохождение военной службы.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка



