Банк «Открытие» запустил выдачу ипотеки военным по ставке 6,8% годовых

Экономика 11.08.2022 09:52 Реклама
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11.08.2022 09:52 Реклама
Банк «Открытие» улучшил условия для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС). Военнослужащие получили возможность оформить «Ипотеку с господдержкой» под 6,8% годовых.
Теперь участники НИС могут получить кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке от 6,8% годовых. Максимальная сумма кредита увеличилась до 3 724 000 рублей. Размер минимального первоначального взноса от 15%, при этом кредит должен быть выплачен до достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе.
Также банк «Открытие» предлагает льготные услуги и сервисы, которые помогут провести сделку максимально быстро и удобно. Возможно удаленное проведение сделки, а также оценка объекта недвижимости без осмотра и по сниженным тарифам.
Военную ипотеку в банке «Открытие» могут оформить участники НИС - военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, национальной гвардии и органов государственной власти, в которых законодательством предусматривается прохождение военной службы.
С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.
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