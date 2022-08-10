Забронировать сейф в Сбербанке теперь можно онлайн

Экономика 10.08.2022 13:49 Новости компаний
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10.08.2022 13:49 Новости компаний
Сбербанк усовершенствовал процедуру резервирования сейфовых ячеек в своих офисах: теперь это можно сделать дистанционно в веб-версии СберБанк Онлайн.
Нововведение позволяет клиенту сразу приходить в офис с ценностями, будучи уверенным, что нужный сейф зарезервирован. На карте в СберБанк Онлайн можно увидеть, в каких офисах имеются свободные сейфовые ячейки с указанием их размера. Срок резервирования — три дня. Услуга стоит 100 рублей.
- Мы оптимизировали клиентский путь, взглянув на ситуацию глазами клиента. Прежде приходилось сначала ехать в офис банка "на разведку" и бронировать сейф, а после этого отправляться за ценностями и приезжать ещё раз. Сейчас же на одну поездку стало меньше, так что наш новый сервис экономит самое главное — время наших клиентов, -комментирует Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.
Кроме того, ещё в августе 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, Сбер реализовал возможность продления аренды сейфовых ячеек в веб-версии и мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сегодня порядка 60% продлений договора аренды осуществляется дистанционно. За прошедшие два года клиенты онлайн продлили аренду 117 тыс. раз.
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