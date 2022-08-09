В Волгоградской области в реке Тишанка нашли тело пропавшего 5-летнего мальчика





Водолазы в реке Тишанка Иловлинского района обнаружили тело 5-летнего мальчика, который пропал накануне вечером. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.

Напомним, 8 августа 2022 года родители заявили в правоохранительные органы о пропаже ребенка в хуторе Медведев Иловлинского района. С их слов, мальчик катался на велосипеде возле дома, расположенного недалеко от реки Тишанка в хуторе Медведев, после чего пропал.

Сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области были незамедлительно организованы мероприятия по розыску ребенка. Через некоторое время был обнаружен велосипед ребенка на берегу водоема. Полицейские направили заявку водолазам для исследования дна водоема.

В поисках также были задействованы волонтеры и местные жители. На место происшествия выехали опытные следователи и следователи-криминалисты областного следственного управления.

Семья мальчика характеризуется местными жителями положительно. Многодетные родители недавно потеряли старшего сына, который погиб на Украине. Теперь трагически погиб и пятилетний ребенок.

Фото, видео: СУ СК России по Волгоградской области

